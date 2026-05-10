Quando le nazionali annunceranno le squadre per la Coppa del Mondo 2026? Scadenze per liste preliminari e finali

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I campionati nazionali e le competizioni per club stanno terminando, e il tempo stringe per la Coppa del Mondo 2026, la più grande della storia con 48 squadre, che si terrà tra l'11 giugno e il 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Manca solo un mese alla competizione, ma prima ancora, la cosa principale da sapere è quando sapremo quali squadre saranno selezionate per la competizione.

Qui troverai quando gli allenatori nazionali prepareranno le loro rospe per la Coppa del Mondo, inclusi i listi preliminari e la scadenza per le liste finali, e quanti giocatori potranno portare nella competizione FIFA.

Liste preliminari entro l'11 maggio

Lunedì 11 maggio sarà l'ultimo giorno in cui le nazionali presenteranno una lista preliminare di giocatori, almeno 35 e non più di 55 giocatori, inclusi quattro portieri. La lista include anche non più di 75 ufficiali della squadra, tra cui medico, allenatore e manager.

Questa lista è privata, non pubblicata dalle squadre o dalla FIFA, e ha uno scopo: se un giocatore si infortuna tra la pubblicazione della lista finale e l'inizio del torneo, un sostituto può provenire solo da questa lista preliminare.

Liste finali tra il 25 maggio e il 1° giugno

Tra il 25 maggio e il 1° giugno, le nazioni dovranno presentare le liste finali alla FIFA, che dovranno essere composte da circa 23-26 giocatori, inclusi tre portieri. Il numero massimo di giocatori (da 23 a 26) è stato aumentato dalla Coppa del Mondo Qatar 2022 per consentire maggiore flessibilità in caso di infortuni e affaticamento.

Sarà durante questa settimana (che coincise con la finale di Conference League mercoledì 27 maggio e la finale di Champions League sabato 30 maggio) che le nazioni annuncieranno pubblicamente le squadre da un momento all'altro. Poi, il 2 giugno, la FIFA renderà ufficiali le liste.

Potenziali cambiamenti tra il 2 giugno e l'inizio della Coppa del Mondo

Le squadre potranno effettuare modifiche all'ultimo minuto, solo in caso di infortuni o malattie gravi, fino a 24 ore prima dell'inizio della partita di debutto nella competizione (che si svolge dall'11 giugno), e solo dai giocatori della lista preliminare.