Quando si giocheranno le prossime partite di Champions League e gli highlights: Atleti-Arsenal, Real Madrid-Juventus...

HQ

Ottobre è arrivato e siamo già oltre il primo quarto della fase di campionato della Champions League. Durerà fino a gennaio 2026, ma abbiamo ancora molte partite emozionanti. La classifica Champions League vedrà probabilmente molti cambiamenti nelle prossime settimane, anche se, con la pausa internazionale nel mezzo, questo mese si giocherà solo una giornata.

Data l'imprevedibilità della fase di campionato, ogni giornata di solito prevede un duello di alto profilo tra alcuni giganti europei. La prossima giornata vedrà un duello tra due dei più grandi club europei ancora senza una Coppa dei Campioni, l'Arsenal e l'Atlético de Madrid, oltre a una ripetizione di una recente finale di Champions League, Real Madrid contro Juventus.

Inoltre, Liverpool e FC Barcelona cercheranno di scrollarsi di dosso le delusioni di questa settimana contro Francoforte e Olympiacos, e un altro duello di alto profilo tra Chelsea e Ajax potrebbe modificare la vetta della classifica...

3ª giornata di Champions League

Martedì 21 ottobre:



Barcellona-Olympiacos: 18:45 CET



Kairat vs. Pafos: 18:45 CET



Newcastle-Benfica: 21:00 CET



PSV-Napoli: 21:00 CET



Leverkusen-PSG: 21:00 CET



Union Saint-Gilloise-Inter: ore 21.00



Copenaghen-Dortmund: 21:00 CET



Villarreal-Manchester City: 21:00 CET



Arsenal-Atlético de Madrid: 21:00 CET



Mercoledì 22 ottobre:



Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 CET



Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET



Chelsea-Ajax: 21:00 CET



Real Madrid-Juventus: 21:00 CET



Sporting vs. Marsiglia: 21:00 CET



Monaco-Tottenham: 21:00 CET



Atalanta-Slavia Praga: 21:00 CET



Eintracht Francoforte-Liverpool: 21:00 CET



Bayern-Club Brugge: 21:00 CET

