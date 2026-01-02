Quando torna Europa League nel 2026 e date per i play-off, i pareggi e la finale Queste sono le date chiave per le restanti partite della stagione Europa League 2025/26.

HQ Dopo una breve pausa invernale e una serie di finestre utilizzate per le competizioni nazionali, UEFA Champions League ed Europa League tornano questo mese. Ci sono ancora due partite della fase di campionato da giocare entro la fine di gennaio 2026, seguite dai nuovi play-off della fase a eliminazione diretta. Seguiranno i consueti ottavi di finale, quarti di finale e semifinali, prima della finale di Europa League a Istanbul il 20 maggio. Queste sono le date della UEFA Europa League 2026 che devi conoscere:

Settima giornata della fase di campionato: 22 gennaio



Ottava giornata della fase di campionato: 29 gennaio



Play-off della fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026



Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026



Quarti di finale: 9 & 16 aprile 2026



Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026



Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

Quando si faranno i pareggi in Europa League? Nel frattempo, si effettueranno altri due pareggi: i play-off della fase a eliminazione diretta si svolgeranno subito dopo la fine della fase di campionato, il 30 gennaio; e il sorteggio per gli ottavi di finale in poi si terrà il 27 febbraio. Segui qualche squadra in UEFA Europa League 2025/26? Raffaele Conti 88 / ShutterStock