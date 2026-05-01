Quando tornerà Carlos Alcaraz? Un medico avverte che la guarigione potrebbe significare perdere la stagione

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Carlos Alcaraz si riposerà almeno altri due mesi, mancando il Rome Open e Roland Garros, e non è ancora certo se tornerà in tempo per Wimbledon. È un duro colpo per lo spagnolo, che ha iniziato l'anno come numero 1 al mondo, sollevando l'unico Grande Slam che ancora non aveva raggiunto, l'Australian Open, ma ha dovuto ritirarsi dalla sua parte preferita della stagione, i tornei su terra battuta.

Alcaraz soffre di tenosinovite di De Quervain, una malattia comune tra i tennististi: un'infiammazione della guaina sinoviale che copre un tendine (in questo caso, il tendine del pollice nel polso colpito) che provoca dolore, rigidità e funzionalità limitata, solitamente causata dall'esecuzione ripetuta dello stesso movimento.

Tuttavia, uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia consultato dall'EFE, José Luis Martínez Romero, ha avvertito che se questo infortunio è cronico, potrebbe porre fine alla sua stagione. Dice che non si tratta di una lesione grave e che di solito si risolve con riposo e trattamento, ma il tempo di recupero varia a seconda di quando è iniziata.

"Se si tratta di tenosinovite acuta, il recupero è stimato tra le quattro e le sei settimane, ma se l'infortunio è di lunga data e cronica, potremmo parlare di tre-sei mesi, il che significherebbe dire addio alla stagione in corso", ha detto Martínez Romero.

Alcaraz ha subito l'infortunio due settimane fa, il 14 aprile a Barcellona. Il Roland Garros termina il 7 giugno, e il torneo successivo di Alcaraz sarà il Queen's Club Championships, dove difenderà 500 punti, tra il 15 e il 21 giugno, seguito da Wimbledon tra il 29 giugno e il 12 luglio.

È ancora presto per sapere quando tornerà Carlos Alcaraz: se il trattamento andrà bene, potrebbe essere disponibile per Wimbledon, ma se l'infortunio è cronico, potrebbero comunque volerci mesi. La realtà, al momento, è che non abbiamo molte informazioni, quindi è presto per saperlo; e Carlos è attualmente a Madrid, dove guarda il fratello quindicenne Jaime Alcaraz giocare nel torneo Mutua Madrid Open Under-16.