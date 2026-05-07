Quante squadre hanno raggiunto due finali consecutive di Champions League e quante le hanno vinte?
Il PSG si unirà a un gruppo selezionato e potrebbe unirsi a un gruppo ancora più prestigioso.
Il Paris Saint-Germain ha raggiunto la sua terza finale di Champions League dopo aver battuto il Bayern Monaco, e la seconda consecutiva, qualcosa che pochi hanno raggiunto nella storia della Coppa dei Campioni. E vincere due titoli di Champions League di fila è successo meno volte.
In effetti, nella storia dell'attuale edizione della Champions League, è successo solo una volta, con il famoso trio di coppe del Real Madrid tra il 2016 e il 2018. Prima di allora, nella Coppa dei Campioni...
- Il Real Madrid ne vinse 5 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960)
- Il Benfica ne vinse 2 (1961, 1962)
- L'Inter vinse 2 (1964, 1965)
- L'Ajax ne vinse 3 (1971, 1972, 1973)
- Il Bayern Monaco ne ha vinte 3 (1974, 1975, 1976)
- Liverpool ne vinse 2 (1977, 1978)
- Il Nottingham Forest ne vinse 2 (1979, 1980)
- AC Milan vinse 2 (1989, 1990)
- Il Real Madrid ne ha vinte 3 (2016, 2017, 2018)
Oltre a quanto già detto, alcune altre squadre sono riuscite a raggiungere due finali consecutive di Champions League, vincendone alcune e perdendone alte:
- Liverpool nel 2018 e 2019 (vittoria nel 2019)
- Bayern Monaco nel 2012 e 2013 (vinto nel 2013)
- Manchester United nel 2008 e 2009 (vittoria nel 2008)
- Valencia nel 2000 e 2001 (nessuno dei due)
- Juventus nel 1996, 1997, 1998 (vinto nel 1996)
- AC Milan nel 1993, 1994, 1995 (vinto nel 1994)
- Liverpool nel 1984, 1985 (vinto nel 1984)
- Anche il Benfica raggiunse la finale del 1963
PSG vs. Arsenal si svolge un anno dopo che il PSG ha travolto l'Inter Milano 5-0 nella stagione 2024/25, e sei anni dopo che il Bayern ha battuto il PSG 1-0 nella stagione 2019/20. Pensi che il PSG si scriverà di nuovo nei libri di storia?