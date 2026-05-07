Quante squadre hanno raggiunto due finali consecutive di Champions League e quante le hanno vinte?

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Il Paris Saint-Germain ha raggiunto la sua terza finale di Champions League dopo aver battuto il Bayern Monaco, e la seconda consecutiva, qualcosa che pochi hanno raggiunto nella storia della Coppa dei Campioni. E vincere due titoli di Champions League di fila è successo meno volte.

In effetti, nella storia dell'attuale edizione della Champions League, è successo solo una volta, con il famoso trio di coppe del Real Madrid tra il 2016 e il 2018. Prima di allora, nella Coppa dei Campioni...



Il Real Madrid ne vinse 5 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960)



Il Benfica ne vinse 2 (1961, 1962)



L'Inter vinse 2 (1964, 1965)



L'Ajax ne vinse 3 (1971, 1972, 1973)



Il Bayern Monaco ne ha vinte 3 (1974, 1975, 1976)



Liverpool ne vinse 2 (1977, 1978)



Il Nottingham Forest ne vinse 2 (1979, 1980)



AC Milan vinse 2 (1989, 1990)



Il Real Madrid ne ha vinte 3 (2016, 2017, 2018)



Oltre a quanto già detto, alcune altre squadre sono riuscite a raggiungere due finali consecutive di Champions League, vincendone alcune e perdendone alte:



Liverpool nel 2018 e 2019 (vittoria nel 2019)



Bayern Monaco nel 2012 e 2013 (vinto nel 2013)



Manchester United nel 2008 e 2009 (vittoria nel 2008)



Valencia nel 2000 e 2001 (nessuno dei due)



Juventus nel 1996, 1997, 1998 (vinto nel 1996)



AC Milan nel 1993, 1994, 1995 (vinto nel 1994)



Liverpool nel 1984, 1985 (vinto nel 1984)



Anche il Benfica raggiunse la finale del 1963



PSG vs. Arsenal si svolge un anno dopo che il PSG ha travolto l'Inter Milano 5-0 nella stagione 2024/25, e sei anni dopo che il Bayern ha battuto il PSG 1-0 nella stagione 2019/20. Pensi che il PSG si scriverà di nuovo nei libri di storia?