Quanti soldi guadagnerà Lamine Yamal con il suo nuovo contratto al Barcellona?

Lamine Yamal ha firmato un nuovo contratto con l'FC Barcelona questa settimana, subito dopo aver compiuto 18 anni (e averlo festeggiato in una grande festa che ha creato una grande polemica e potrebbe causargli qualche problema legale... e ora è adulto). Tuttavia, essere un adulto ha anche dei vantaggi, tra cui la negoziazione di un accordo migliore che renderà il 18enne uno dei calciatori più pagati della rosa del Barça.

Mentre il club, naturalmente, non ha rivelato i numeri, ci sono rapporti secondo cui il suo stipendio moltiplicherà quello precedente... entro dieci. Come riportato da La Razón, guadagnerà circa 40 milioni di euro all'anno, cifra lorda. Tale importo è dimezzato al netto delle tasse, quindi 20 milioni di euro all'anno: 15 milioni come quantità fissa e altri 5 in aggiunte.

In totale, 1,66 milioni di euro al mese. O 4.500 euro... ogni ora. E questo senza contare le entrate attraverso campagne pubblicitarie o altre attività che potrebbe avere oltre al suo stipendio fisso presso la squadra di calcio. E se qualcuno dovesse comprarlo, dovrebbe pagare una clausola di uscita di 1.000 milioni di euro...

In confronto, prima del suo nuovo contratto, veniva pagato 1,67 milioni di euro all'anno, che ora è vicino all'importo che riceve al mese.

La buona notizia per il resto di noi è che l'agenzia delle entrate spagnola guadagnerà circa 20 milioni di euro ogni anno grazie a Lamine Yamal.

D'ora in poi, e almeno fino al 2031, Lamine Yamal indosserà l'iconico numero 10 nella sua maglia, indossata anche da Leo Messi, Ronaldinho, Maradona e, più recentemente, Ansu Fati. Quanti trofei pensi che vincerà nei prossimi sei anni?