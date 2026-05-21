Quantic Dream interrompe Spellcasters Chronicles dopo meno di tre mesi di Early Access

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Lo sviluppatore Quantic Dream è l'ultimo a vedere l'impatto del lancio di un gioco live-service che non è riuscito a decollare. Lo studio ha rivelato che, da quando Spellcasters Chronicles è arrivato in uno stato di Accesso Anticipato a fine febbraio, il gioco ha faticato ad attirare il pubblico necessario per sostenere il suo futuro, motivo per cui è già stata presa la decisione di chiudere la spina al gioco.

Come confermato da una dichiarazione di Quantic Dream, ci viene detto che "negli attuali ambienti di mercato particolarmente difficili, il gioco non ha raggiunto il pubblico necessario per garantirne la sostenibilità a lungo termine. Abbiamo quindi preso la difficile decisione di riorientare i nostri sforzi sugli altri progetti."

Il problema nel prendere una decisione del genere è che il destino del gioco non è l'unica conseguenza, poiché Quantic Dream osserva anche che "lo studio intraprenderà una riorganizzazione interna" in cui "darà priorità alle riassegnazioni interne ove possibile per supportare le nostre altre produzioni."

La data esatta Spellcasters Chronicles di spegnimento è fissata per il 19 giugno, con i server completamente disabilitati e il gioco non accessibile oltre questa data. Quantic Dream offre rimborsi a chi ha speso soldi per il gioco durante il suo breve periodo di Early Access.