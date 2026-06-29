Quantic Dream sarebbe a rischio di licenziamenti, con Star Wars Eclipse a rischio di essere cancellati

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Potresti averlo perso, dato che era al tramonto e chiuso dopo poco tempo sul mercato, ma Quantic Dream ha effettivamente lanciato un gioco completamente nuovo all'inizio di quest'anno. Era un progetto multiplayer free-to-play chiamato Spellcasters Chronicles, ed è stata un'altra vittima della spinta del live-service che stiamo vedendo nel settore, dove gli editori cercano un'oca d'oro solo per trovare poco interesse da parte dei fan al lancio, portando lo sviluppatore che ha realizzato il progetto a subire dure riparazioni finanziarie, spesso legate a licenziamenti, ma a volte addirittura interi chiudi di studio.

A tal fine, Quantic Dream è stato influenzato da questo evento piuttosto comune, e ora stiamo vedendo prendere forma le conseguenze. Secondo GameKult, lo sviluppatore francese rischia di vedere 115 dipendenti licenziati, cosa che influenzerà principalmente il team che lavora a Star Wars Eclipse, un progetto un po' criticato annunciato nel 2021 e che da allora non ha avuto nulla da mostrare.

Abbiamo visto concept art trapelato dal gioco, ma la maggior parte dei recenti rapporti sul progetto suggerisce difficoltà di sviluppo che potrebbero portare alla vendita di Quantic Dream, tutto mentre il gioco è ancora "ad anni dal completamento", cosa che si diceva fosse già nel 2023...

Niente di tutto ciò dipinge il quadro di un gioco che presto porterà a un forte ritorno finanziario per la Quantic Dream, in difficoltà, nel prossimo futuro, motivo per cui lo studio rischia licenziamenti, cosa contro cui lo staff sta combattendo organizzando una protesta. Questa mossa è considerata "lontana dall'essere un atto di sabotaggio" e l'obiettivo è semplicemente salvare i posti di lavoro dei 115 dipendenti a rischio, poiché senza di loro il team non potrà portare a termine Star Wars Eclipse e il progetto probabilmente verrà cancellato.

Secondo uno sviluppatore noto come Jules: "Potremmo riuscire a rilasciarlo con 115 persone in più, e non sarebbe 'sovrappeso': è ciò che serve. Siamo sotto organico, come in molte altre aziende del settore, perché i capi sanno benissimo che la passione porterà le persone al momento critico e che i giochi alla fine verranno rilasciati. Ma è impossibile gestire un'industria sostenibile in questo modo."

Un altro sviluppatore noto come Theo ha rispecchiato questa convinzione: "Crediamo che, così com'è, il gioco letteralmente non possa essere completato se il piano di licenziamento viene attuato come attualmente previsto."

In ogni caso, sembra che una grande decisione sia all'orizzonte per Quantic Dream.