Quanto costerà Echoes of the End ? "Vogliamo essere al di sotto dei prezzi AAA di questo gioco"

HQ

Mentre gli editori e i dirigenti vi diranno che i giochi stanno diventando così costosi da realizzare che devono essere prezzati a un prezzo più alto, tra cui Xbox ultimamente con Doom: The Dark Ages e presto di nuovo con The Outer Worlds 2, Nintendo con Mario Kart World e PlayStation imminentemente con Death Stranding 2: On the Beach, ci sono sviluppatori là fuori che cercano ancora di valutare i loro progetti a prezzi più ragionevoli.

L'abbiamo visto con Sandfall Interactive e Clair Obscur: Expedition 33, e quel gioco è andato a ruba come se stesse passando di moda, dimostrando di essere un grande successo e anche che un prezzo più ragionevole può essere molto vantaggioso anche nella mentalità del consumatore. Quindi, stando così le cose, cosa possiamo aspettarci da Myrkur Games e dal suo "gioco AA con ambizioni AAA", Echoes of the End, quando verrà lanciato quest'estate? Abbiamo posto questa domanda al CEO e game director Halldór Snær Kristjánsson.

"L'abbiamo fatto. Non sono del tutto sicuro di cosa mi sia permesso dire a questo punto, ma penso sicuramente, penso che sia abbastanza sicuro per me dire che vogliamo essere al di sotto del prezzo AAA su questo gioco. Voglio dire, vogliamo offrire un buon valore, specialmente con le persone che stanno entrando e provando una nuova IP e che stanno iniziando a dare una possibilità a questo gioco, in modo efficace, quando appare nel loro negozio. Penso che giochi un fattore importante.

"Ed essendo un team più piccolo con una produzione più piccola, penso che anche questo abbia senso. Ci aiuta anche, sai, perché questo non è un gioco AAA, come se non lo fosse completamente. E non vogliamo nemmeno invitare il confronto a questo in termini di aspettative delle persone. Vogliamo offrire loro un'esperienza di grande valore a un prezzo di grande valore, per un gioco che apprezzeranno davvero, metteranno giù e saranno felici. Penso che trovare il prezzo per questo, come ha fatto anche [Clair Obscur: Expedition 33], sia fondamentale per i consumatori per ottenere il valore che vogliono dal gioco".

Il prezzo esatto del gioco non sarà rivelato fino a quando non sapremo esattamente quando Echoes of the End verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S, di cui secondo Kristjánsson sapremo di più prima piuttosto che dopo.

Dai un'occhiata all'intervista completa con lo sviluppatore islandese qui sotto, disponibile con i sottotitoli localizzati.