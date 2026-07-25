Quanto è valido Super Nintendo World a Osaka? Abbiamo visitato il Giappone per scoprirlo

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Durante le vacanze, ho colto l'occasione per visitare il Giappone per due settimane e ho già scritto della mia visita al superbo Museo Nintendo, che posso raccomandare con tutto il cuore. Proprio il giorno dopo, io e il mio gruppo siamo andati agli Universal Studios di Osaka, dove Super Nintendo World era l'attrazione principale, insieme a montagne russe e altre giostre.

Durante una vacanza di due settimane, ha piovuto in due giorni, entrambi pieni di attività Nintendo. // Jonas Mäki

Curiosamente, nel 2026, Super Nintendo World festeggerà il suo quinto anniversario, il che significa una serie di sorprese extra, seppur su scala leggermente minore (come piatti in edizione limitata al ristorante Toad's). Inoltre, l'anno scorso il parco è stato ampliato includendo un'area Donkey Kong, completa di montagne russe, e anche se so che molti di voi che leggete sono stati a Super Nintendo World a Osaka, Hollywood o Orlando (Florida), io stesso non ne avevo mai avuto l'occasione prima. Così è stato con grande attesa che mi sono alzato irragionevolmente presto durante le vacanze per andare agli Universal Studios.

Anche se ci sono andato a giugno, che è la stagione delle piogge, in generale abbiamo piovuto pochissimo durante le vacanze, a parte due giorni. Uno era quando stavamo andando al Nintendo Museum (che è per lo più al chiuso, quindi sembrava perfettamente a posto), e l'altro era, ovviamente, il giorno in cui avevamo prenotato una visita agli Universal Studios. Non era un acquazzone, sia chiaro, ma c'erano poche pause nella pioggia. Il giorno era stato scelto con cura, dato che le scuole erano ancora in attività in Giappone, il che - almeno in teoria - avrebbe dovuto significare code più brevi.

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Harry Potter Land sembra quasi più a casa nella leggermente più tranquilla Osaka che nella tipicamente americana Orlando. Ma vale davvero la pena visitarlo, ed è qui che troverai forse il miglior cibo del parco a tema. // Jonas Mäki

La Terra dei Minions vale sicuramente una visita, ma è tutto qui. // Jonas Mäki

Per sicurezza, però, avevamo anche acquistato Express Pass - che erano quasi sorprendentemente economici per un occidentale - e ottenuto fasce orari per varie parti del parco. Arrivando nel posto giusto al momento giusto, potevamo semplicemente entrare direttamente nelle attrazioni. Vale la pena notare che Universal Studios a Orlando è diverse volte più grande di quello di Osaka, con attrazioni sia più grandi che più spettacolari (sono stato più volte nel primo, quindi ho qualcosa con cui confrontarlo), ma ciò che offre qui è più che sufficiente per una giornata di divertimento, e confronterei la gamma di attrazioni e la disposizione con parchi a tema più localizzati, anche se con aree più lussuose come Harry Potter Land, Minions Land, e così via.

È una buona idea arrivare presto agli Universal Studios Osaka a causa delle lunghe file, e dato che il parco normalmente chiude tra le 19 e le 21, se arrivi verso l'ora di pranzo non potrai restarci a lungo. In una giornata di pioggia, quando le scuole erano in sessione in Giappone, però, le code erano comunque brevi, e siamo riusciti a superare facilmente i sistemi di code chiuse, che mostrano quanto troppo a lungo si possa finire ad aspettare se si è sfortunati.

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I braccialetti erano davvero l'unica cosa costosa agli Universal Studios, e non valevano proprio i soldi. Ma sono un oggetto da collezione divertente, e il fatto che funzionino come Amiibo è un bel bonus. // Jonas Mäki

Prima di entrare nel parco, però, il mio partner ha colto l'occasione per comprare un poncho antipioggia a tema Nintendo e, come la maggior parte delle cose in Giappone, sembra di qualità leggermente superiore e realizzato con un materiale più "impermeabile" con una stampa smart. Tiene completamente lontana la pioggia ed è anche un ottimo souvenir. Sia io che il mio partner abbiamo investito ciascuno in una tiara Nintendo; Ho scelto quella con i funghi e lei ha scelto Yoshi.

Una volta dentro il parco, abbiamo visitato sia Harry Potter Land che Minion Land (con orari preprenotati, come detto) prima di entrare nel Super Nintendo World. Il sentiero lì conduce attraverso una piccola viale boscosa dove, a metà strada, puoi acquistare un gadget simile a un orologio che ti permette di raccogliere monete nel mondo di Nintendo. Se valgano i soldi è discutibile (poco meno di 5.000 yen), ma funzionano anche come Amiibo e sono, dopotutto, un souvenir divertente, quindi sia io che il mio partner ci siamo provati.

Il parco è eccezionalmente bello. // Jonas Mäki

Jonas in viaggio verso Mario Kart + il boss di tutti i boss. // Jonas Mäki

L'ingresso di Super Nintendo World è adornato con una enorme torta, ben degna del Regno dei Funghi, dato che, come detto, il parco sta festeggiando il suo quinto anniversario. Il sentiero che entra nel parco conduce poi, come dovrebbe, attraverso un tubo verde, che rende lo spettacolo davvero spettacolare quando emergi dall'altra parte e il parco si rivela davanti ai tuoi occhi. È un'area sorprendentemente piccola, ma entrando in momenti specifici non sembra mai particolarmente affollata, e si dà letteralmente la sensazione di trovarsi in un livello di Mario in Super Mario 3D World.

In diversi punti ci sono mini-giochi progettati per imitare ciò che abbiamo visto nei giochi, come la bancarella di Toad, dove cerchi di vincere abbinando simboli in un gioco in stile "bandito a un braccio solo". Ci sono anche diversi blocchi con punti interrogativi dove puoi raccogliere monete usando il braccialetto, sia per divertimento sia per aiutare il "tuo" personaggio (Luigi nel mio caso) a vincere la sfida della giornata, oltre a posti segreti dove trovare monete.

Il sistema di coda è un'attrazione a sé stante. // Jonas Mäki

Le prime due foto sono dalla coda di Mario Kart; la terza è dalla coda di Yoshi. // Jonas Mäki

Tutto sembra essere in movimento e vivo, e anche se l'avevo già visto in video prima di venire qui, sono colpito da quanto tutto questo sembri sontuoso. Ci sono monete che roteano, piattaforme che si muovono, Goomba che si pavoneggiano, conchiglie che rimbalzano, tutto ambientato in ambienti incredibilmente ben costruiti. Vedo come le persone intorno a me spesso si fermino e guardino.

Speravo in anticipo che sarebbe stato esattamente così, perché, ad essere onesto, le attrazioni non sembrano particolarmente straordinarie sulla carta, almeno per quanto riguarda le attrazioni. E la prima cosa che avremmo provato era Mario Kart. Lo giochi all'interno del covo di Bowser, e il sistema di coda ti porta attraverso corridoi brillantemente progettati che mi fanno costantemente alzare il dito davanti a me in aria e semplicemente esclamare: "Ma guarda quello!!!! ", gesticolando freneticamente verso Bob-Ombs, Bullet Bills e molto altro. Come ho detto, il tempo era pessimo, quindi le code erano brevi anche senza un Express Pass, ma si vede che questo è un posto costruito per far aspettare la gente... per molto tempo.

Usando caschi AR, una gara di Mario Kart si svolge su una pista abbastanza silenziosa e predefinita da corsa. // Jonas Mäki

Com'era allora l'attrazione? Beh, andava bene. Corri lungo una pista predefinita e spari freneticamente a tutto ciò che si muove nei kart a quattro posti. Non sono sicuro di quanta varietà ci sia realmente, ma nel complesso gli darei un sei su dieci. Non c'è davvero una grande attrazione, e le meccaniche di tiro e gli occhiali AR che indossi non sono particolarmente impressionanti. Ma mantiene ancora quell'atmosfera da Mario Kart.

La giostra successiva è stata Yoshi, che forse è meglio considerata un po' di turismo nel parco. Dovresti premere i pulsanti quando vedi uova di Yoshi di colori diversi, ma non serve a nulla e si muove così lentamente che non puoi sbagliare. Forse divertente per i più piccoli, ma ho comunque tratto un po' di piacere da tutto il fan service. Valutazione? Beh, forse un cinque (e questo è generosità).

Su simboli come quello a sinistra, troverai soldi per il tuo braccialetto. A destra, un delizioso dessert gelato con popcorn e tutti i contorni. E sì... Ho tenuto la tazza. // Jonas Mäki

Zooma e dai un'occhiata. I Pikmin si nascondono in diversi posti. // Jonas Mäki

Dopo queste giostre, abbiamo proseguito attraverso il parco fino a raggiungere la sezione Donkey Kong. Lungo il percorso, continuai a godermi tutto ciò, e ho persino notato alcuni Pikmin ben nascosti. Dato che appaiono sia qui che in The Super Mario Galaxy Movie, suppongo che ora possiamo considerarli parte del Regno dei Funghi? Un bel tocco in ogni caso.

Nel mondo di Donkey, "DK Island Swing" suona senza sosta, e di certo non posso lamentarmi. È come essere trasportati direttamente nelle vecchie avventure di Donkey Kong di Rare, e proprio come nella controparte di Mario, il livello di dettaglio è squisito (e sì, ho trovato anche Pikmin qui). Questa parte del parco è però significativamente più piccola del Regno dei Funghi - che era già piuttosto piccolo - e a parte un gelato assolutamente delizioso uscito direttamente da una festa per bambini, un paio di mutande di Donkey Kong comprati in un negozio davvero divertente, monete nascoste per il braccialetto e un mini gioco di tamburi (che, se giocato bene, il che porta alla comparsa del rinoceronte Rambi), c'è davvero solo una montagna russa.

Suona la batteria nel modo giusto e questo musicista si farà vivo. // Jonas Mäki

Fortunatamente, Mine Cart Madness è forse l'attrazione più sontuosa qui ed è famosa per il "salto", dove i carri sembrano saltare sopra sezioni rotte di binario. Tuttavia, è un'attrazione chiaramente pensata per bambini, con pendenze molto dolci e nessuna curva spettacolare o altro. Com'è stato pedalare? In realtà non lo so, perché proprio quando toccava a noi, ha iniziato a piovere ancora più forte e l'attrazione ha chiuso per la sera. Nessuna valutazione, quindi, ma basandomi su amici che ci sono stati e video su YouTube, è un viaggio in famiglia davvero intelligente e piacevole, ma niente di più, e ovviamente non posso dargli una valutazione.

A quel punto, eravamo stati al parco da circa due ore. A parte il pranzo da Harry Potter Land - un posto che serve cibo da parco a tema incredibilmente buono sia qui che a Orlando - il mio stomaco cominciava a brontolare e non vedevo l'ora di provare le delizie culinarie di Toad dal Regno dei Funghi. Tornando dalla sezione degli Asini alla sezione Mario stessa, però, abbiamo superato il negozio obbligatorio della zona.

La cucina e la sala da pranzo di Toad sono progettate in modo così bellissimo. // Jonas Mäki

Un po' di tutto, ma aveva un sapore sorprendentemente buono. // Jonas Mäki

Come ho scritto, i prezzi in Giappone sono ridicolmente bassi per un occidentale, e nemmeno in un parco divertimenti come questo qualcosa sembrava davvero costoso. Questo ha portato a una quantità assurda di shopping per me e il mio partner, con di tutto: scatole di biscotti (sì, al plurale, e piene di vari biscotti di Mario), un ombrello trasparente di Mario con un design di 2-2 di Super Mario Bros., qualche maglietta, qualche merchandising di Animal Crossing, penne, una felpa con cappuccio e un sacco di altre cose. Inutile? Forse. Divertente? Assolutamente.

Abbiamo finalmente concluso la visita con una cena abbondante per noi quattro. A quanto pare, anche il ristorante di Toad può avere code orribili, che siamo riusciti a evitare. Siamo entrati subito e potevamo ordinare quello che volevamo. L'intero ristorante è progettato per sembrare una parte viva e pulsante del mondo di Mario, e le finestre sono schermi che mostrano Toad al lavoro duro cucinando e facendo marachelle. Tutto questo mentre ci siamo seduti in una sala da pranzo davvero elegante.

Altri piatti ispirati a Mario. // Jonas Mäki

Il mio partner ha preso un calzone a forma di fungo Super Mario, e io ho scelto un vassoio misto con un po' di tutto (lasagna, pane a forma di stella e altro ancora), un'insalata ispirata a Mario con tante uova di Pasqua per i fan e una torta alla crema davvero deliziosa in stile sorprendentemente svedese. L'attenzione ai dettagli di Nintendo è impareggiabile, e un membro dello staff è venuto a mostrarci un Easter egg collegato alle nostre bevande, contenente perle di tapioca colorate. Se metti la tazza trasparente sopra il cellulare con la torcia accesa, mentre mescola, vedrai Rainbow Road nel vetro.

Ho concluso la visita con un'ultima passeggiata nel parco, solo per salutare mentalmente. Tornerò sicuramente qui, in parte perché devo andare sulla cavalcata di Donkey Kong, ma anche perché è un posto così bello in cui stare. Capisco da dove vengano Universal e Nintendo, ma Disney si rivolge anche alle famiglie, e i parchi Disney hanno attrazioni migliori di questa. Dovrebbe esserci una montagna russa più grande per noi fan un po' più grandi, e sarebbe sicuramente divertente fare una giostra d'acqua, magari seduto su una Plessie?

Solo qualche foto finale per assorbire l'atmosfera. // Jonas Mäki

Per chi ha la priorità principale delle attrazioni, è difficile consigliare Super Nintendo World, perché rimarrai deluso. Se, invece, cerchi un'atmosfera accogliente e autentica e una quantità travolgente di amore, cibo sorprendentemente buono e creativo, e forse lo shopping Nintendo più divertente e conveniente che tu possa immaginare... Beh, allora è una visita obbligata.

Per concludere, vorrei aggiungere che Universal ha anche due montagne russe davvero ottime, oltre a parecchie di quelle corse combinate (dove ti muovi lungo un binario mentre guardi un film). Anche se è comunque un parco molto più piccolo di quello di Orlando, c'è molto da fare, solo non specificamente cose legate a Nintendo. In breve, riceve un pollice in su da parte mia; se sei a Osaka e ti piacciono i giochi, non perderti questo.

Grazie per la visita, spero di rivedervi presto. // Jonas Mäki

Jonas Mäki