Quanto ha pagato il Real Madrid al Liverpool per prendere Trent Alexander-Arnold un mese prima?

Ora è ufficiale che Trent Alexander-Arnold si unirà al Real Madrid il 1° giugno con un contratto di sei anni. Tuttavia, il contratto del 26enne difensore sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno: il Real Madrid ha pagato una quota al Liverpool per permettergli di ingaggiarlo un mese prima, e in questo modo può giocare la Coppa del Mondo per club FIFA a partire da metà giugno.

Quanto ha pagato il Real Madrid al Liverpool per un'uscita anticipata del suo giocatore? Ci sono notizie contrastanti. Secondo quanto riferito da fonti alla BBC, il club ha pagato 10 milioni di euro (8,4 milioni di sterline) per fargli giocare all'inizio della competizione negli Stati Uniti, che consisterebbe in almeno tre partite (nella fase a gironi) e fino a sette partite se il Real Madrid raggiungesse la finale.

Dalla Spagna, le fonti raccontano una storia diversa: secondo fonti di AS, il Real Madrid non era disposto a pagare più di 5 milioni di euro per lui. In ogni caso, è un bel po' di soldi avere il giocatore il prima possibile, che gioca per una competizione che, se la vincesse, darebbe al Real Madrid 140 milioni di euro...