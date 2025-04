Quanto sarà veloce l'auto APXGP di Brad Pitt in F1 25 ?

HQ

Quest'estate, uno dei maggiori successi ruoterà attorno al mondo della Formula 1. Il regista Joseph Kosinski è pronto a utilizzare il suo approccio cinematografico unico, padroneggiato nel Top Gun: Maverick, per realizzare un film d'azione su una squadra aggiuntiva immaginaria sulla griglia di partenza della F1 e sul circuito globale. Questo film è conosciuto semplicemente come F1, e sarà presente anche nel prossimo capitolo della serie di corse di Codemasters.

A proposito di questo, in una recente intervista che potete vedere qui sotto con i sottotitoli localizzati, abbiamo chiesto al direttore creativo senior Lee Mather del team fittizio noto come APXGP, che offrirà un'auto che Sonny Hayes di Brad Pitt (Brad) e Joshua Pearce (Damson Idris) guideranno nel film. Abbiamo chiesto con Codemasters quanto velocemente possiamo aspettarci che questa vettura sia in gioco, e come si comporterà rispetto ai team più affermati, e dove dovrebbe inserirsi nella griglia.

Mather ha spiegato: "Quindi, nel film, penso che sia giusto dire che l'APXGP è verso la parte posteriore della griglia. Questo si rifletterà nei capitoli post-lancio che offriremo ai possessori dell'Iconic Edition. Questi sono una sorta di scenari che ricreeranno in qualche modo l'emozionante narrazione basata sui binari del film stesso.

"Al di fuori di questo, quando usi l'APXGP come icona della squadra in una sorta di Carriera pilota o La mia squadra, sicuramente in La mia squadra, in una certa misura, hai un certo grado di controllo su questo. Quando giochi a La mia squadra con qualsiasi squadra, che si tratti di una delle icone della squadra o della tua squadra personalizzata, hai una certa quantità di controllo su come inizi che La mia squadra risparmia in termini di quanto vuoi, quanto investimento iniziale vuoi in cose come le tue strutture e lo sviluppo dell'auto. Quindi, se vuoi giocare una carriera breve nell'arco di una stagione o due e farli combattere in testa fin dall'inizio, puoi farlo con APXGP proprio come faresti con la tua squadra personalizzata".

Essenzialmente, mentre il trailer sembra suggerire che APXGP abbia almeno un certo successo ad un certo punto, probabilmente non dovremmo aspettarci che la squadra strappi troppe vittorie ai titani dello sport di oggi, che si tratti di Red Bull, Ferrari, Mercedes-AMG o McLaren. Almeno questo supponendo che il film tenti di riflettere lo sport reale e non di livellare il film per il bene della narrazione.

