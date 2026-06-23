Quaranta persone annegano in Francia mentre cercavano di raffreddarsi

HQ

Proprio ieri abbiamo parlato di come l'attuale ondata di caldo che colpisce una grande parte dell'Europa abbia causato la morte di tre anziani nella regione francese di Bordeaux. Ora apprendiamo che le temperature estreme sono state l'origine di altre quaranta ferite, ma in questo caso causate da annegamenti mentre cercavano sollievo in acque pericolose.

Le autorità spiegano che molte vittime erano giovani che cercavano di sfuggire al caldo e cercavano sollievo in fiumi, canali o altri luoghi per nuotare pericolosi, con il paese che affronta temperature intorno ai 40-43ºC ancora un altro giorno.

Come altri paesi europei, la Francia ha messo un buon numero di dipartimenti in allerta rossa. Monumenti come la Torre Eiffel chiudono prima, e anche scuole e trasporti sono colpiti.

15 sono le città in massima allerta in Italia, mentre la Spagna ha aperto rifugi climatici avvertendo temperature fino a 44ºC.

Come già riportato, gli scienziati collegano le condizioni estreme a un modello più ampio guidato dal clima. In particolare, la 'massa' di calore viene intrappolata da un "blocco Omega", un modello meteorologico che permette alle temperature di accumularsi e continuare ad aumentare giorno dopo giorno. Nel frattempo, da anni ormai, il cambiamento climatico rende più probabili ondate di caldo prolungate e condizioni meteorologiche estreme. E più intensa.