Potresti pensare che presidiare un posto di blocco di frontiera sarebbe un affare piuttosto noioso, ma l'eccezionale Papers, Please ha dimostrato che era ben lontano dalla realtà quando ha debuttato oltre dieci anni fa. Tuttavia, se hai trovato troppo banale e mettere in luce verità e bugie fare dei controlli sui precedenti e sulle menzogne, i di Brigada Games hanno portato la premessa a nuovi livelli.

Ecco che entra in scena, Quarantine Zone: The Last Check. Questo è essenzialmente Papers, Please che scambia un valico di confine distopico con quello di un posto di blocco di controllo in una città in crolla, dove l'obiettivo è identificare eventuali anime sfortunate che portano con sé un'infezione virale che trasforma le persone in zombie senza mente e violenti. Sì, invece di essere un eroe d'azione che spara a orde di non morti, in questo gioco assumi un ruolo amministrativo molto più complesso di quanto ci si aspetterebbe.

Il presupposto è usare la tua comprensione di come il virus colpisce gli esseri umani e una serie di strumenti utili per individuare esattamente chi è infetto e chi no. All'inizio del gioco, in realtà è una questione piuttosto complicata, dato che la comprensione è minima, il che significa che devi affrontare sintomi generici e devi fare supposizioni calcolate se qualcuno sia sano o meno. Manderai le persone sane all'esecuzione, permetterai agli infetti di entrare nella tua zona sicura e metterai in quarantena gli individui con afflizioni semplici come la congiuntivite. Ma con il passare dei giorni e con l'ispezione di sempre più persone, imparando sempre più dettagli sul virus grazie a gadget e oggetti utili, diventa molto più facile capire se qualcuno è libero o se rappresenta un pericolo. Basta un rapido sguardo per notare occhi rossi o pelle grigia, oppure forse devi tirare fuori uno scanner per trovare graffi e morsi di zombie sotto i vestiti, o organi in decomposizione all'interno del corpo di qualcuno. Quarantine Zone fa un lavoro fantastico nel lanciarti le curve ma in modo che non ti sopraffaccia, permettendoti di sentire che la tua comprensione e le tue abilità migliorano ogni singolo giorno.

Tuttavia, il gioco è forse a volte un po' troppo ambiguo per il suo stesso bene. Ci sono state diverse occasioni in cui sintomi e tratti preoccupanti sono semplicemente troppo poco chiari per poter essere giudicati con certezza. Questo può essere un grosso problema perché Quarantine Zone non è un gioco molto indulgente (non che ti aspetteresti), e se lasci accidentalmente entrare un infetto nel tuo checkpoint sicuro, potrebbe costare la vita di 10 o più sopravvissuti, un evento che potrebbe paralizzarti finanziariamente e portare effettivamente alla fine del gioco. Potenziare l'equipaggiamento per dissipare la confusione può aiutare, ma questo non cambia mai il fatto che a volte bisogna giudicare affidandoti al proprio istinto, e ai miei occhi questo vanifica un po' lo scopo di un gioco del genere.

Inoltre, questo vale per alcune delle meccaniche di base. Ci saranno momenti in cui i sopravvissuti appariranno con zaini che dovranno essere perquisiti per impedire alle persone di portare contrabbando nel tuo checkpoint. Per quanto riguarda ciò che è considerato contrabbando, spesso è confuso, dato che il gioco ti premia per aver confiscato motoseghe e mitragliatrici, ma ti penalizza per aver portato via parti di corpo affettate mozzate o bidoni pieni di benzina... Ancora una volta, una spiegazione più solida sarebbe molto utile.

Ma oltre a queste incoerenze c'è un gioco che offre un ciclo davvero divertente e divertente. È semplice e piuttosto ripetitivo, ma in pratica funziona bene e ti fa venire voglia di ricominciare una nuova giornata e ricominciare il processo di selezione da capo. Combinando questo ciclo gratificante con sistemi di simulazione di base incentrati sul miglioramento del tuo campo e checkpoint, sistemi tutt'altro che complessi e che non ti danno mal di testa quando cerchi di ottimizzare al massimo la matematica dietro come in alcuni giochi rivali, ottieni un'esperienza quotidiana che funziona alla perfezione. E questo senza menzionare le meccaniche aggiuntive con il passare dei giorni, come il laboratorio di ricerca dove puoi indagare nuovi sintomi strani e capire se devi preoccuparti di loro nei futuri sopravvissuti, o il mini-gioco di difesa delle onde che ogni tanto viene offerto, dove devi difendere la base da orde di zombie usando un drone armato come se fossi in una partita Call of Duty.

Va anche detto che Quarantine Zone è un gioco indie dello stesso stile, ad esempio di Contraband Police, in cui visivamente lascia un po' a desiderare. Di certo non si lascia questo gioco pensando che abbia un budget enorme, ma allo stesso tempo, il gameplay, il loop e le meccaniche funzionano. E spesso succede. Essere un indie di questo calibro significa anche qualche difetto nell'armatura del gioco, e per la mia esperienza questo includeva bug in cui i passaggi delle missioni si bloccavano o cose che avrebbero dovuto semplicemente non accadere. Sono stati frustranti? Assolutamente, ma in realtà erano piuttosto rari, quindi è un aspetto positivo da portare via.

Ti troverai ancora immensamente divertito e affascinato dal loop dopo 15 ore? È discutibile. Ma per un gioco che puoi prendere a un prezzo ragionevole di £17, c'è molto che Quarantine Zone: The Last Check fa bene, quindi se ti senti un po' curioso di sapere se hai ciò che serve per gestire un checkpoint di screening, non sbaglierai troppo con questo gioco.