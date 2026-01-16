Quarantine Zone: The Last Check lancia un crossover di Dead by Daylight

HQ

Il titolo di simulazione di Brigada Games Quarantine Zone: The Last Check è stato ufficialmente lanciato solo all'inizio della settimana, terminando un periodo come titolo in Early Access. Ma è chiaro che i fan erano impazienti di provare il gioco, dato che ora è stato rivelato che il progetto ha superato le 300.000 copie vendute.

E questo potrebbe essere solo l'inizio di ciò che verrà, dato che è stato confermato che è arrivato un aggiornamento gratuito per il gioco che introduce un crossover con Dead by Daylight. Non è una collaborazione massiccia, piuttosto dovremmo aspettarci di vedere sopravvissuti di DBD tentare di attraversare il checkpoint che il giocatore supervisiona nel gioco, con le quattro apparizioni di Dwight Fairfield, Meg Thomas, Claudette Morel e Jake Park.

Oltre a questo, per maggiori dettagli su Quarantine Zone: The Last Check, puoi vedere alcuni aspetti del gameplay del titolo qui sotto e puoi persino procurarti una copia oggi stesso con uno sconto maggiore, aggiungendo un ulteriore 10% allo sconto già disponibile del 10%.