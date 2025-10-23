Sport
Quarti di finale al Vienna Open e allo Swiss Indoors di Basilea: i titoli ATP di questo fine settimana
Queste sono le partite di tennis dell'ATP che puoi seguire il venerdì.
HQ
Questa settimana si svolgeranno due tornei ATP 500, entrambi che si concluderanno domenica, prima del Paris Masters 1.000 della prossima settimana: il Vienna Open e lo Swiss Indoors Basel. Venerdì si svolgeranno i quarti di finale di entrambi i tornei, con alcuni dei migliori giocatori in lizza... mentre altri sono stati eliminati, come Taylor Fritz e Ben Shelton, teste di serie 1 e 2 a Basilea, eliminati oggi da Ugo Humbert e Jaume Munar.
Nel frattempo, a Vienna, Daniil Medvedev è stato eliminato da Corentin Moutet agli ottavi di finale, mentre Jannik Sinner è avanzato ai quarti di finale ed è diventato la più grande minaccia del torneo, e Lorenzo Musetti ha appena sconfitto Tomás Martín Etcheverry.
Partite di tennis venerdì 24 ottobre
Quarti di finale Swiss Indoors Basel:
- Felix Auger-Aliassime contro Jaume Munar: 14:00 CEST, 13:00 BST
- Joao Fonseca contro Denis Shapovalov: 15:10 CEST, 14:10 BST
- Ugo Humbert contro Reilly Opelka: 18:00 CEST, 17:00 CEST
- Casper Ruud contro Alejandro Davidovich-Fokina: 19:10 CEST, 18:10 BST
Quarti di finale del Vienna Open:
- Alex de Miñaur contro Matteo Berrettini: 13:30 CEST, 12:30 CEST
- Tallon Griekspoor contro Alexander Zverev: 15:00 CEST, 14:00 CEST
- Jannik Sinner contro Alexander Bublik: 17:30 CEST, 16:30 CEST
- Corentin Moutet va. Lorenzo Musetti: 20:15 CEST, 19:15 CEST