Quarti di finale al Vienna Open e allo Swiss Indoors di Basilea: i titoli ATP di questo fine settimana

Questa settimana si svolgeranno due tornei ATP 500, entrambi che si concluderanno domenica, prima del Paris Masters 1.000 della prossima settimana: il Vienna Open e lo Swiss Indoors Basel. Venerdì si svolgeranno i quarti di finale di entrambi i tornei, con alcuni dei migliori giocatori in lizza... mentre altri sono stati eliminati, come Taylor Fritz e Ben Shelton, teste di serie 1 e 2 a Basilea, eliminati oggi da Ugo Humbert e Jaume Munar.

Nel frattempo, a Vienna, Daniil Medvedev è stato eliminato da Corentin Moutet agli ottavi di finale, mentre Jannik Sinner è avanzato ai quarti di finale ed è diventato la più grande minaccia del torneo, e Lorenzo Musetti ha appena sconfitto Tomás Martín Etcheverry.

Partite di tennis venerdì 24 ottobre

Quarti di finale Swiss Indoors Basel:



Felix Auger-Aliassime contro Jaume Munar: 14:00 CEST, 13:00 BST



Joao Fonseca contro Denis Shapovalov: 15:10 CEST, 14:10 BST



Ugo Humbert contro Reilly Opelka: 18:00 CEST, 17:00 CEST



Casper Ruud contro Alejandro Davidovich-Fokina: 19:10 CEST, 18:10 BST



Quarti di finale del Vienna Open:



Alex de Miñaur contro Matteo Berrettini: 13:30 CEST, 12:30 CEST



Tallon Griekspoor contro Alexander Zverev: 15:00 CEST, 14:00 CEST



Jannik Sinner contro Alexander Bublik: 17:30 CEST, 16:30 CEST



Corentin Moutet va. Lorenzo Musetti: 20:15 CEST, 19:15 CEST

