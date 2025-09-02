Quarti di finale degli US Open: Sinner descritto come "AI" dopo aver battuto Bublik

HQ

L'elenco completo dei quarti di finale degli US Open è disponibile qui, e Jannik Sinner si distingue dopo aver battuto il kazako Alexander Bublik 6-1 6-1 6-1. Il numero 1 del mondo aveva già mostrato una certa vulnerabilità quando aveva perso il primo set contro Shapovalov al terzo turno, ma agli ottavi di finale ha mandato a casa Bublik, numero 24 del mondo, in solo un'ora e 21 minuti.

Bublik, che non aveva mai perso un solo game di servizio nella competizione, dove ha sconfitto Tommy Paul (in una partita estenuante con quattro tie break) ha potuto solo dire che Sinner era alimentato da "intelligenza artificiale" e a quanto pare ha scherzato dicendo "Non sono cattivo, tu sei così bravo, questo è pazzesco" con Sinner a rete.

Sinner affronterà ora Lorenzo Musetti nei quarti di finale, una partita tutta italiana. Se Sinner vince, il suo rivale in semifinale sarà Alex de Miñaur o Felix Auger Aliassime.

Ricorda che oggi, martedì 2 settembre, avremo le prime partite dei quarti di finale, con Jiri Lehecka contro Carlos Alcaraz alle 18:40 CEST, 17:40 BST, e Novak Djokovic contro Taylor Fritz alle 2:10 CEST, 1:10 CEST (di mercoledì).