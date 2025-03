Quarti di finale del Miami Open: Badosa si ritira a causa del dolore e di due contendenti inaspettate nel singolare femminile

HQ

Paula Badosa non si è ripresa dagli infortuni alla schiena che hanno afflitto la sua carriera dal 2023, rovinando quasi la carriera dell'ex numero 2 del mondo. La semifinale che ha raggiunto agli Australian Open è stata il momento clou di un anno che non sta migliorando, poiché ha dovuto ritirarsi dal Miami Open a causa del dolore prima della partita in programma contro Alexandra Eala negli ottavi di finale.

Badosa, che ha vinto il Comeback Player of the Year dalla WTA l'anno scorso, si è dovuta ritirare da Indian Wells la scorsa settimana. Per raggiungere gli ottavi di finale a Miami, Badosa ha dovuto sconfiggere Claura Tauson, in una partita terminata 6-3, 7-6(3) che ha avuto bisogno di un timeout medico.

Il ritiro di Badosa permette alla 19enne Alexandra Eala di continuare a fare la storia, dopo essere diventata la prima giocatrice filippina a sconfiggere una top 10: Eala, numero 140 del mondo, ha sconfitto la numero 5 del mondo e la campionessa degli Australian Open Madison Keys. È anche la prima volta nella sua carriera che vince tre partite a livello di tour (il walkover di Badosa non conterà). Ora affronterà una rivale ancora più dura, Iga Swiatek per i quarti di finale.

Al Miami Open, la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka ha sconfitto Danielle Collins e un'altra sorpresa del torneo, la polacca Magda Linette, numero 34 del mondo, che ha sconfitto la numero 3 del mondo Coco Gauff.

Quarti di finale del Miami Open nel singolare femminile:



Linette vs. Paolini: 18:00 GMT di martedì 25 marzo



Sabalenka contro Zheng: 0:00 GMT di mercoledì 26 marzo



Raducanu vs. Pegula: mercoledì 26 marzo, da definire



Eala vs. Swiatek: mercoledì 26 marzo, da definire