Quarti di finale del Miami Open mercoledì e giovedì con Sinner, Zverev, Tiafoe, Landaluce...

HQ

Siamo nelle fasi finali del Miami Open, con i quarti di finale che iniziano oggi, mercoledì 25 marzo, dopo un'altra vittoria record in due set di Jannik Sinner contro Alex Michelsen martedì, 7-5, 7-6(4), e la straordinaria rimonta di Landaluce contro Sebastian Korda, diventando il giocatore con il ranking più basso (numero 150 al mondo prima del torneo di Miami) ad aver raggiunto i quarti di finale di Miami dal 1994, e il primo giocatore nato nel 2006 ad arrivare così lontano in un evento Masters 1.000.

Questa sera, sapremo se Landaluce riuscirà ad andare ancora oltre contro il Lehecka, dato che è la prima partita della giornata, alle 20:00 CET, alle 19:00 GMT, seguita da Tommy Paul e Arthur Fils.

Domani giovedì sarà il momento per i migliori giocatori rimasti, Sinner e Zverev, che affronteranno Tiafoe e Cerúndolo, prima delle semifinali di venerdì.

Quarti di finale del Miami Open (singolare maschile):



Martín Landaluce vs. Jiri Lehecka: mercoledì 25 marzo, 20:00 CET, 19:00 GMT



Tommy Paul vs. Arthur Fils: giovedì 26 marzo, 01:30 CET, 00:30 GMT



Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev: giovedì 26 marzo da definire



Frances Tiafoe vs. Jannik Sinner: giovedì 26 marzo da definire



Il vincitore del Landaluce/Lehecka giocherà contro Cerúndolo/Fils in semifinale, quindi è possibile una semifinale tra Sinner e Zverev.