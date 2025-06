Quarti di finale del singolare femminile del Roland Garros: tutte le partite e come guardarle

HQ

I quarti di finale del Roland Garros iniziano oggi, martedì 3 giugno, con la finale che si avvicina domenica 8 giugno. Ora, solo otto tenniste rimangono nel singolare femminile, alla ricerca dei 2.000 punti WTA del secondo Grande Slam dell'anno.

Dopo l'eliminazione di top player come Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Emma Navarro o Paula Badosa, l'unica giocatrice fuori dalla top 15 è Loïs Boisson, l'unica giocatrice francese sia nel singolare maschile che in quello femminile, una giovane tennista (22) con un solo titolo WTA 125 all'attivo, che affronterà una delle svolte della stagione. Mirra Andreeva domani.

Ma prima, il campo Philippe Chatrier giocherà la prima partita dei quarti di finale martedì. Il primo prenderà il via alle 11:00 ora locale a Parigi, mentre gli altri saranno "non prima... ", che può interessare in particolare i ragazzi, che giocano nelle fasce orarie pomeridiane e serali del Pilippe Chatrier.

Giochi di martedì 3 giugno



Aryna Sabalenka contro Zheng Qinwen: 11:00 CEST, 10:00 BST



Elina Svitolina contro Iga Swiatek: 12:15 CEST, 11:15 BST



Giochi di mercoledì 4 giugno



Mirra Andreeva vs. Loïs Boisson (orario da definire)



Madison Keys contro Coco Gauff (tempo da definire)



Le semifinali si svolgeranno giovedì 5 giugno e la finale sabato prossimo.

Come guardare il Roland Garros

Le emittenti ufficiali per gli Open di Francia sulla maggior parte dei paesi europei sono Eurosport. Tuttavia, può differire da paese a paese. In Francia, puoi guardarlo su Prime Video e France TV Sport. In Belgio, puoi guardarlo su RTBF.