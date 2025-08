Tutti i quarti di finale del Canada Open in squadre maschili e femminili Nella parte femminile, le teste di serie sono già state eliminate.

HQ Il Canada Open Masters 1.000 raggiunge i quarti di finale nel circuito femminile e maschile e ci sono sorprese, in particolare nella parte femminile, con diverse uscite di alto profilo. La campionessa di Wimbledon Iga Swiatek, la numero 2 del mondo e testa di serie Coco Gauff, la campionessa in carica Jessica Pegula e la stella emergente Mirra Andreeva sono state tutte eliminate. La prima testa di serie rimasta è Madison Keys e, insieme a Elena Rybakina, l'unica tra le prime 10 teste di serie. Gli otto quarti di finale giocheranno le loro partite nella notte tra lunedì e martedì nell'ora europea:

Marta Kostiuk contro Yelena Rybakina



Victoria Mboko contro Jéssica Bouzas



Elina Svitólina contro Naomi Osaka



Madison Keys contro Clara Tauson

Per quanto riguarda gli uomini, Alejandro Davidovich-Fokina si è ritirato nel terzo set contro Andrey Rublev, mentre Taylor Fritz ha battuto Jiri Lehecka al tie break consecutivo. Anche i quarti di finale si svolgeranno martedì mattina presto, a partire dalla testa di serie Zverev contro il campione in carica Alexei Popyrin.

Alexander Zverev contro Alexei Popyrin



Alex Michelsen contro Karen Kachanov



Andrey Rublev contro Taylor Fritz



Alex de Miñaur contro Ben Shelton

