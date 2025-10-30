Quarti di finale di EFL Cup per Chelsea, Arsenal, Manchester City, Cardiff...

HQ

Si decidono i quarti di finale della EFL Cup, o Carabao Cup, con date e accoppiamenti per dicembre. Gli ottavi di finale si sono svolti questa settimana, con l'eliminazione di tutte le squadre tranne una delle divisioni inferiori (Cardiff City, dalla League One -terza fascia- ha eliminato il Wrexham, il club di proprietà di Ryan Reynolds).

I quarti di finale saranno senza il Liverpool, che ha subito una sconfitta per 0-3 contro il Crystal Palace con una squadra composta per lo più da adolescenti, poiché Arne Slot ha scelto di ruotare la stragrande maggioranza dei giocatori abituali...

Quarti di finale della Carabao Cup

Tutte le partite si svolgeranno il 16 dicembre, l'orario è ancora da definire.





Arsenal contro Crystal Palace



Cardiff City contro Chelsea



Manchester City contro Brentford



Newcastle United contro Fulham



Le semifinali, che sono di andata e ritorno, seguiranno tra il 12 gennaio e il 2 febbraio, e la finale sarà il 22 marzo. L'anno scorso, il Newcastle United ha sconfitto il Liverpool in finale. Chi pensi che vincerà questa volta?