Quarti di finale di UEFA Champions League confermati: Madrid-Bayern, Barça-Atleti, PSG-Liverpool...
Questi sono gli incontri per i quarti di finale di Champions League la prossima settimana.
Le ottavi di finale della Champions League sono terminate e sappiamo che tutte e otto le squadre si sono qualificate per i quarti di finale, che si giocheranno dal 7 all'8 aprile al 14 e 15 aprile.
Il Barcellona aveva travolto il Newcastle 7-2 in precedenza, e poi Bayern e Liverpool avevano segnato quattro gol contro Galatasaray e Atalanta qualificandosi ai quarti di finale. Il Tottenham ha battuto l'Atlético de Madrid, ma l'Atleti è passato per 7-2 nel complessivo. Si uniscono a Real Madrid, Arsenal, PSG e Sporting, che hanno concluso i turni a eliminazione diretta martedì.
Quarti di finale Champions League 2025/26 (date e orari esatti da definire):
- Real Madrid vs. Bayern Monaco (Il Bayern gioca la gara di ritorno in casa)
- Arsenal vs. Sporting (Arsenal gioca la gara di ritorno in casa)
- Barcellona vs. Atlético de Madrid (l'Atleti gioca la gara di ritorno in casa).
- PSG vs. Liverpool (Liverpool gioca la gara di ritorno in casa)
Dopodiché le semifinali si svolgeranno tra il 28/29 aprile e il 5/6 maggio, con la finale il 30 maggio.
In totale, tre club spagnoli negli ultimi otto, due inglesi, uno tedesco, portoghese e italiano ciascuno. Chi pensi vincerà la Champions League 2025/26?