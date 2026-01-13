Quasi 10 tonnellate di cocaina trovate sepolte nel sale su una nave al largo delle Isole Canarie

HQ

La polizia spagnola ha sequestrato quasi 10 tonnellate di cocaina nascoste all'interno di un carico di sale su una nave mercantile intercettata al largo delle Isole Canarie, segnando il più grande scarico di cocaina mai recuperato in mare dalle autorità del paese.

La nave, che era partita dal Brasile, fu identificata nell'ambito di un'indagine su una rete criminale multinazionale sospettata di aver trasportato grandi quantità di cocaina dal Sud America all'Europa. Ufficiali dell'unità d'élite delle operazioni speciali spagnola salirono a bordo dell'imbarcazione a circa 330 miglia dalle Isole Canarie e scoprirono quasi 300 balle strettamente avvolte nascoste in profondità nel carico di sale.

Shutterstock

Tredici persone furono arrestate durante l'operazione e la nave, esaurita di carburante, fu successivamente rimorchiata al porto di Santa Cruz de Tenerife. Un video diffuso dalla polizia mostra agenti che scavano tra montagne di sale con delle pale per estrarre i pacchi di droga.

L'operazione, soprannominata "White Tide", è stata condotta con il supporto della polizia federale brasiliana, della Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti, della National Crime Agency del Regno Unito e delle autorità francesi e portoghesi, sottolineando la portata della cooperazione internazionale dietro l'arresto.

La polizia ha dichiarato che il sequestro, che ammontava a 9.994 chilogrammi di cocaina e includeva un'arma da fuoco usata per sorvegliare la spedizione, ha infernato un duro colpo alle reti globali di traffico marittimo di droga, superando il precedente record spagnolo in mare stabilito più di due decenni fa.