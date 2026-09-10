Quasi 2.000 sviluppatori sindacalizzati di Blizzard votano per approvare un contratto che protegge contro l'IA e i licenziamenti

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Circa 1.900 persone sindacalizzate che lavorano in Blizzard Entertainment hanno votato per ratificare il loro primo contratto con il colosso editoriale e dello sviluppo, dopo anni di negoziati. I lavoratori cercano una migliore protezione contro l'uso dell'IA generativa nei giochi Blizzard, così come contro i licenziamenti.

Ora Blizzard dovrà negoziare con il personale sull'uso della GenAI nel suo sviluppo, e tutto il personale rappresentato dai sindacati nei team World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Hearthstone e Warcraft Rumble sarà meglio protetto da potenziali licenziamenti. Anche i lavoratori licenziati riceveranno ulteriori risarcimenti di licenziamento. Il contratto concede inoltre al personale il "diritto di essere richiamati" in posizioni vacanti in qualsiasi unità negoziale Blizzard per 14 mesi dalla data dall'annuncio del licenziamento, significando essenzialmente una maggiore probabilità che i dipendenti licenziati possano tornare al lavoro qualora si presentasse l'opportunità.

"Questo contratto segna l'inizio di una nuova era per Blizzard Entertainment, ma non si ferma con noi. Non vedo l'ora che tutti nel settore possano godere delle protezioni che questo contratto ci offre, come maggiori diritti di liquidazione e richiamo in caso di licenziamento e la possibilità di lamentare le ingiustizie sul posto di lavoro. Credo che il cambiamento positivo che abbiamo ottenuto si riverseranno e contribuiranno a rendere l'industria dei videogiochi nel suo complesso un posto migliore sia per i lavoratori che per i giocatori," ha dichiarato Simon Hendrick, sviluppatore di Overwatch QA (tramite Eurogamer).

Poiché Xbox sta tagliando migliaia di posti di lavoro nelle sue divisioni, protezioni come queste sembrano ancora più importanti mentre gli sviluppatori si muovono lavorando in grandi aziende come Blizzard. È improbabile che questo significhi la fine delle notizie sui licenziamenti, ma per una volta è bello riportare che gli sviluppatori possono proteggersi di più dalla perdita del lavoro.