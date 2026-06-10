Quasi 20.000 firme per fermare Donald Trump e la Casa Bianca dall'uso di filmati di anime con IA sui social media

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Gli appassionati di anime ne hanno abbastanza di vedere Donald Trump e la Casa Bianca pubblicare foto del Presidente degli Stati Uniti vestito o trasformato come personaggi popolari di anime e manga, oltre che nei videogiochi. Un'immagine generata dall'IA che mostra Trump nei panni di Naruto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e una petizione online in Giappone che chiede al presidente degli Stati Uniti di smettere di usare filmati anime per la sua propaganda ha raccolto oltre 19.000 firme su Change.org.

La petizione online è stata inizialmente lanciata lo scorso marzo, quando la Casa Bianca ha pubblicato un'immagine che mostrava filmati di attacchi militari sull'Iran mescolati a filmati di Yu-Gi-Oh! serie anime. Il team di propaganda di Trump ha anche utilizzato filmati di Wii Sports mescolati a immagini dell'"Operazione Epic Fury" in Iran.

"Per molti anni, queste opere hanno ispirato il pubblico di tutto il mondo trasmettendo valori come coraggio, amicizia e perseveranza. Per questo motivo, molti fan si preoccupano quando immagini tratte da queste opere sembrano essere utilizzate in contesti politici o militari che possono differire dalle intenzioni dei creatori originali o dei titolari dei diritti", si legge nella petizione, che sostiene anche che le preoccupazioni non si limitano al Giappone, ma anche le comunità internazionali hanno protestato contro la ricontestualizzazione di queste opere.

La petizione originale fu presentata al Ministero degli Affari Esteri giapponese a marzo, che fece richiesta all'ambasciata degli Stati Uniti in Giappone riguardo all'uso non autorizzato di Yu-Gi-Oh! e giochi Nintendo sull'account ufficiale White House X. La petizione è stata rilanciata martedì 9 giugno dopo che un nuovo video pubblicato su Truth Social mostra Trump come se fosse Naruto, sperando di trasmettere con urgenza la nostra protesta ai detentori della destra.

"Il 9 giugno 2026, un video in stile Naruto è stato pubblicato sui social media ufficiali del presidente Trump. Pertanto, riapriamo questa petizione come sforzo urgente per trasmettere la nostra protesta e preoccupazione riguardo a questa questione ai titolari dei diritti e per lavorare in solidarietà al fare pressione sul governo giapponese", si legge nella petizione.

"Speriamo sinceramente che il rispetto per le opere e i loro creatori, così come l'orgoglio per la cultura manga giapponese, continuino a essere apprezzati in tutto il mondo."