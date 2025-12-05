Quasi 25 anni dopo, finalmente sta uscendo una versione tradotta di Segagaga

HQ

Conosci Segagaga? Presumiamo che pochissimi di voi risponderanno sì a questa domanda, ma d'altra parte, si tratta di un gioco Dreamcast molto oscuro - uscito poco dopo la dismissione della console nel 2001 e solo in Giappone.

Segagaga ha comunque attirato un po' di attenzione, soprattutto per la sua premessa strana. È un gioco di strategia super satirico in cui ti viene chiesto di salvare Sega dal fallimento (una buona dose di autocritica e autoironia) reclutando sviluppatori, creando giochi popolari e combattendo il loro concorrente Dogma... una parodia di Sony.

Grazie al suo approccio meta, al design elegante e al tanto fan service di Sega, è comunque diventato un cult, ma pochi ci hanno giocato perché non è mai stato tradotto. Tuttavia, un appassionato di Sega intende cambiare questa situazione, ed è stato ora annunciato tramite Dreamcast-Talk che presto sarà pronta una traduzione dei fan, che renderà finalmente possibile salvare Sega anche per chi ha barato negli studi giapponesi (speriamo, ovviamente, che Sega ne prenda nota e alla fine rilasci ufficialmente il gioco).

Se pensi che il gioco suoni strano, hai assolutamente ragione. D'altra parte, questa era anche la grandezza di Sega, e se volete rinfrescare la memoria o semplicemente ricevere una deliziosa lezione di storia in poco più di due minuti, potete trovare qui sotto il trailer del gioco vecchio di 25 anni.

Sei pronto a salvare Sega da se stessa a Segagaga?