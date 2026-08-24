Quasi 3 milioni di Tesla sono state richiamate in Cina per maniglie delle porte

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2,98 milioni di Tesla, insieme a un milione di veicoli di altri produttori, sono in fase di richiamo in Cina a seguito di preoccupazioni per la sicurezza legate alle maniglie nascoste delle porte. Questa controversa caratteristica di design è considerata una caratteristica che può aggiungere qualche elemento di stile a un'auto, ma può anche essere motivo di preoccupazione in situazioni di emergenza.

I produttori cinesi Xiaomi, Geely e XPeng hanno anch'essi visto i modelli richiamati nel più grande richiamo automobilistico in Cina. Più di 4 milioni di veicoli sono stati colpiti. Le auto richiamate avranno un aggiornamento software che aprirà automaticamente i finestrini dopo un incidente e avrà un'etichetta di avvertimento attaccata all'interno della portiera, secondo BBC News.

"In situazioni estreme come una collisione grave che causava il guasto del sistema a bassa tensione del veicolo, ciò potrebbe impedire agli occupanti di aprire rapidamente le porte per la fuga e ostacolare i soccorsi da parte di chi è fuori dal veicolo, rappresentando un rischio per la sicurezza," Tesla ha dichiarato in una dichiarazione durante il fine settimana.

Non è chiaro se questo richiamo influenzerà anche i veicoli nel resto del mondo. La controversia nasce dopo due incidenti mortali in Cina, dove si sospetta che gli Xiaomi EV abbiano subito interruzioni di corrente che hanno impedito l'apertura delle porte.