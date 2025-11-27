Quasi 300 Super Mario Party Jamboree canzoni aggiunte a Nintendo Music

HQ

Settimana dopo settimana, quasi senza eccezioni, Nintendo continua a pubblicare sempre più colonne sonore per la sua app Nintendo Music. Questa volta si stanno preparando con qualcosa di più orientato alle feste, che speriamo riuscirete a sfruttare bene questo fine settimana.

Stiamo parlando, ovviamente, di Super Mario Party Jamboree (riceviamo anche le nuove canzoni da Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV), e non è un lotto da poco quello che ci stanno lanciando, ma piuttosto 296 tracce con un tempo totale di riproduzione di 6 ore e 30 minuti.

Per ascoltare Nintendo Music, è necessario un abbonamento attivo a Switch Online. Poi scarica semplicemente l'app sul tuo dispositivo Android o iOS e ascolta i dolci suoni di Nintendo.