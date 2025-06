Quasi 3.000 unità di Nintendo Switch 2 rubate dal camion

HQ

Nintendo Switch 2 sta dimostrando di essere la console più venduta di tutti i tempi e se vuoi metterci le mani sopra in questo momento, può essere un affare complicato. A meno che tu non sia un ladro che riesce a trovare un camion con i pallet pieni delle console.

Come riportato da 9News, un camion si era fermato al Lowe's Truck Stop di Bennett, in Colorado, quando il suo autista ha notato che il rimorchio del suo veicolo era stato aperto. In totale sono state rubate 2810 console, per un prezzo di 499 dollari ciascuna. Ciò porta la perdita totale per Nintendo a $ 1,4 milioni.

Le autorità stanno ancora cercando il ladro, ma se vedi qualcuno online che cerca di vendere migliaia di Switch 2 in una sola volta, potresti voler stare alla larga. Come sappiamo da storie passate riguardanti Nintendo e le operazioni legali, è altamente improbabile che questo ladro rimanga al sicuro a lungo.

