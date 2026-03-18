Quasi 4,9 milioni di bambini sotto i cinque anni sono morti nel 2024, secondo l'ONU

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Circa 4,9 milioni di bambini sono morti prima dei cinque anni nel 2024, secondo stime delle Nazioni Unite, evidenziando un preoccupante rallentamento negli sforzi globali per ridurre la mortalità infantile.

Agenzie come UNICEF e Organizzazione Mondiale della Sanità hanno affermato che la maggior parte di questi decessi era prevenibile, spesso collegata a complicazioni del parto, malaria e accesso limitato alle cure sanitarie di base. Sebbene la mortalità infantile sia più che dimezzata dal 2000, i progressi si sono fermati negli ultimi anni.

I funzionari hanno avvertito che conflitti, instabilità economica, cambiamenti climatici e tagli agli aiuti internazionali potrebbero invertire decenni di progressi. Senza un'azione urgente, hanno detto, il mondo rischia di vedere i tassi di sopravvivenza dei bambini stagnare o addirittura peggiorare. "Nessun bambino dovrebbe morire per malattie che sappiamo come prevenire," concludono.