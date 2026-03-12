Quasi 6.000 giochi hanno generato oltre 100.000 dollari di ricavi lo scorso anno su Steam, secondo Valve

HQ

Alla conferenza di Valve alla GDC, i partecipanti hanno sentito molto parlare dell'hardware Steam in arrivo, e l'azienda si è entusiasmata con il fatto che sia ancora la piattaforma PC più vincente in questo periodo. Essendo il luogo dove la stragrande maggioranza dei giocatori PC va per trovare il loro ultimo successo videoludico, non sorprende che migliaia di giochi abbiano guadagnato più di 100.000 dollari su Steam nell'ultimo anno.

Come osservato da PCGamesN, un intervento condotto dal membro del team commerciale di Valve Tom Giardino e dalla responsabile PR e comunicazione Kaci Aitchison Boyle ha prodotto una figura piuttosto interessante. 5.863 giochi hanno guadagnato più di 100.000 dollari su Steam lo scorso anno. Valve ha colto questa occasione per dire che "più titoli stanno trovando successo su Steam che mai, nonostante le preoccupazioni di sovrasaturazione nei negozi."

Questa cifra include titoli non rilasciati nel 2025, di cui più di 20.000 giochi sono stati inseriti sulla piattaforma Steam (dati tramite SteamDB). Anche se non tutti i giochi che arrivano nei negozi Valve possono essere un successo da 100.000 dollari, ciò non significa che non valga la pena provarlo. Almeno secondo il pensiero di Valve.

Con l'ascesa dei titoli friendslop, le nuove arrivate di survival crafting e i giochi molto popolari che possono sparare su Steam per una settimana e poi essere abbandonati come un campo sul punto di essere colpito da una piaga di locuste, sembra proprio che il mercato dei giochi per PC stia subendo un piccolo cambiamento. Al minimo, una certa quantità di sviluppatori sembra guadagnare bene.