Quasi 90 droni precipitano nel porto di Sydney dopo un incidente dello spettacolo luminoso

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Uno spettacolo di luci a Darling Harbour a Sydney non è andato esattamente come previsto ieri sera, quando quasi 90 droni sono caduti dal cielo nelle acque del porto, schizzando vicino alla folla. Si ritiene che un glitch sia la causa dell'errore, che ha lasciato il pubblico confuso.

Vivid Sydney, organizzatore del festival invernale australiano di tre settimane che ha organizzato lo spettacolo di luci, ha cancellato i prossimi spettacoli a causa di "difficoltà tecniche impreviste", secondo la BBC. Skymagic, la società britannica responsabile dei droni utilizzati come parte dello show, è riuscita ad aggiungere qualche dettaglio in più su ciò che ha causato l'incidente. Dice che un cambiamento di frequenza radio ha causato il malfunzionamento, ma che nessun drone è uscito dai limiti di sicurezza.

"Durante la rappresentazione della sera del 25 maggio, Skymagic ha avuto un problema tecnico che ha causato l'atterraggio di 89 droni nell'acqua intorno a Cockle Bay", ha dichiarato un portavoce di Skymagic. Furono utilizzati 1000 droni come parte dello spettacolo, ma anche con solo una frazione cadente, il pubblico al porto di Sydney rimase perplesso e preoccupato.

Skymagic e le agenzie governative indageranno su quanto accaduto e condurranno una valutazione completa prima che altri spettacoli possano avvenire nel prossimo futuro.