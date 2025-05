Quasi la metà degli utenti giapponesi di Switch sono donne

HQ

Non sorprende che il Switch sia estremamente popolare in Giappone e, con circa 36 milioni di unità vendute, ciò significa che in media un giapponese su tre possiede un dispositivo. Allora qual è la salsa segreta?

Un importante sondaggio condotto nel paese sulla base dei dati di 300.000 utenti, pubblicato da Toyo Keizai (grazie a Resetera), rivela che almeno una parte del successo deriva dal fatto che Nintendo è riuscita a catturare le giocatrici. Quasi la metà del pubblico di Switch è femminile, rispetto a solo il 20% per PlayStation e il 15% per PC. Le spiegazioni fornite per questo sono:

"Le ragioni di ciò includono l'abbondanza di contenuti accessibili che non richiedono abilità di gioco di alto livello, la disponibilità di IP popolari esclusive per Nintendo Switch e il suo prezzo relativamente conveniente rispetto ad altre console. Il sistema soddisfa anche le esigenze delle persone che vogliono giocare con le loro famiglie, rendendolo ampiamente attraente".

La linea di fondo è che le cose sembrano molto promettenti per Nintendo con il Switch 2 che si adatta a gran parte di questo. Costruire un dispositivo che piaccia anche all'altra metà della popolazione può ovviamente essere molto redditizio.