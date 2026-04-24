"Quasi tutti i grandi studi usano la genAI", affermano giornalisti e insider

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Si ritiene che la genAI possa già essere utilizzata dalla maggior parte dei grandi studi di videogiochi oggi. I giocatori spesso si sono schierati contro la tecnologia utilizzata nei loro giochi, e alcuni sviluppatori come Pearl Abyss e Sandfall Interactive hanno subito una seria reazione negativa quando si è scoperto che risorse generate dall'IA dimenticate erano rimaste nei loro giochi.

Tuttavia, secondo il giornalista e insider Jason Schreier, questo sarà qualcosa che vedremo molto più spesso. "Voglio dire che è anche vero che quasi tutti i grandi studi stanno usando strumenti genAI (in particolare Claude) in questo momento," ha affermato su Bluesky.

Schreier stava commentando in risposta a una dichiarazione catturata da VGC dal direttore globale per i giochi di Google, Jack Buser, che ha detto: "Penso che ciò che i giocatori non si rendano conto è che i loro giochi preferiti in questo momento sono già stati costruiti con l'IA... Abbiamo fatto un sondaggio intorno alla Gamescom la scorsa estate con studi di tutto il mondo. Circa nove sviluppatori su dieci ci hanno detto che sì, lo stiamo usando."

Capcom è stata menzionata specificamente come utilizzatrice di strumenti di IA, ma l'editore e lo sviluppatore hanno chiarito che non prevedono ancora di utilizzare GenAI nei suoi giochi, anche se utilizzerà altri aspetti della tecnologia.