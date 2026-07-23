Quattro amici del college rimangono intrappolati su una strada di campagna senza fine in It Ends di Neon

Merito del genere horror, continua a offrire idee uniche e interessanti. L'ultimo proviene da Neon, che ora cerca di offrire un'avventura in cui quattro amici del college si ritrovano intrappolati su una strada di campagna senza fine.

Conosciuto come It Ends, il trama esplora come quattro amici, in un viaggio post-università, prendono la strada sbagliata durante un viaggio in auto e si ritrovano intrappolati su una strada secondaria senza fine. Tra il gruppo che cerca una via d'uscita, questo film esplora anche la loro dinamica di gruppo e come le loro amicizie vengano spinte al limite, specialmente quando cibo e acqua iniziano a finire...

In arrivo al cinema il 21 agosto, It Ends ha ora ricevuto un trailer completo, che potete vedere qui sotto per avere un assaggio di ciò che lo sceneggiatore/regista Alexander Ullom ha in serbo per i fan.