Quattro Babu Friks dominano il trailer finale di The Mandalorian & Grogu
Abbiamo poco più di un mese prima che il film arrivi nelle sale.
Non un Babu Frik, non due Babu Frik, nemmeno tre. Quattro dannati Babu Friks sullo schermo contemporaneamente. Che piacere! È arrivato il trailer finale di The Mandalorian & Grogu, che mostra ancora più azione con l'improbabile avventura sul grande schermo della coppia.
La Ribellione è ancora presente (più o meno), mentre ci mettiamo in marcha in questo nuovo trailer, dato che alcuni caccia continuano a volare i loro X-Wing, assicurandosi che non inizi un'altra guerra ora che hanno eliminato l'Impero. Questo sembra essere il conflitto centrale del film, ma d'altra parte vediamo Mando afferrato dagli Hutt a metà trailer, quindi succede molto di più.
A giudicare dall'aspetto, vedremo The Mandalorian & Grogu separati per una parte significativa del film, ma la nostra coppia dinamica non starà separata a lungo, dato che nel trailer vediamo Grogu tornare per salvare il suo amico e tutore. Tutore legale, immagino che a questo punto lo chiameresti a questo punto.
Guarda il trailer finale di The Mandalorian & Grogu qui sotto, e dai un'occhiata al film al cinema il 22 maggio: