Quattro cuccioli di tigre del Bengala nati inaspettatamente in mezzo alla crisi energetica di Cuba

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Il personale dello Zoo Nazionale di Cuba sta festeggiando la nascita di quattro cuccioli di tigre del Bengala, uno dei quali è una rara tigre bianca, date le condizioni estremamente difficili con cui la struttura ha dovuto confrontarsi. Gli custodi dello zoo hanno descritto l'evento come "una tappa riproduttiva importante", secondo Reuters.

Il gattino è nato in mezzo alle continue carenze e alla crisi energetica di Cuba, poiché lo zoo stava già affrontando carenze di carburante, energia elettrica instabile e risorse limitate. Questo rende molto più difficile nutrire e prendersi cura di quasi mille animali nei suoi vasti terreni a L'Avana. I lavoratori dello zoo stanno mantenendo in vita gli animali attraverso l'improvvisazione e nuovi partner di supporto, rivela il rapporto. Ad esempio, il personale utilizza carri trainati da cavalli e tricicli elettrici per spostarsi nella struttura di 375 ettari, mentre accordi con piccole imprese private aiutano a fornire cibo e materiali.