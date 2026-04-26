Quattro milioni di biglietti per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 sono già stati venduti

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Mancano ancora più di due anni ai Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 2028, ma oltre quattro milioni di biglietti sono già stati venduti nella prima pubblicazione, avvenuta all'inizio di questo mese, prima per i fan locali e poi per tutti coloro che si erano iscritti in precedenza.

Altri biglietti saranno venduti ad agosto, nella seconda finestra di tempo, per la quale prima è necessario partecipare a un'estrazione (senza alcun obbligo di acquisto successivo). I biglietti per agosto saranno venduti per tutti gli sport olimpici e saranno disponibili in una vasta gamma di fasce di prezzo, secondo gli organizzatori (tramite Reuters), che hanno detto che la risposta alla vendita iniziale "non è stata nulla di storico".

I primi biglietti venduti partivano da $28, il prezzo più basso, e gli organizzatori promettono che oltre il 75% di tutti i biglietti, comprese le finali, costerà meno di $400 e quasi il 50% di tutti i biglietti sarà sotto $200. Dal primo lotto, il 95% dei biglietti al prezzo inferiore a $100 fu venduto durante una prevendita per i residenti delle aree di Los Angeles e Oklahoma City, e circa 500.000 biglietti a $28 furono acquistati da acquirenti locali.