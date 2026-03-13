Quattro militari statunitensi confermati uccisi nell'incidente aereo militare in Iraq

HQ

Quattro militari statunitensi sono morti dopo che un aereo militare per il rifornimento si è schiantato nell'Iraq occidentale durante operazioni legate alla guerra con l'Iran, ha riferito venerdì l'esercito statunitense.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti confermò che quattro dei sei membri dell'equipaggio a bordo dell'aereo erano deceduti, mentre le squadre di soccorso continuavano a cercare gli ultimi due. L'aereo, un Boeing KC-135 Stratotanker, si è schiantato giovedì durante un incidente che ha coinvolto un altro aeromobile cisterna atterrato in sicurezza.

I funzionari militari hanno dichiarato che l'incidente non è stato causato da fuoco nemico o amico e che è ancora sotto indagine. Le morti portano ad almeno sette il numero di militari statunitensi uccisi durante le operazioni contro l'Iran dall'inizio della campagna del 28 febbraio.

