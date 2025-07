Quattro squadre rimangono all'MSI 2025

HQ

Siamo in dirittura d'arrivo per il 2025 League of Legends Mid-Season Invitational. Il torneo internazionale in cui sono in palio 2 milioni di dollari si conclude questo fine settimana e, con questo in mente, ci sono solo altre quattro squadre rimaste in lizza per il trofeo.

Recentemente, altre due squadre sono state eliminate e, a seguito di un miserabile sforzo da parte della LEC dell'EMEA, ora anche l'americana LTA è stata eliminata dopo che FlyQuest è stato sconfitto da Bilibili Gaming. A questo si aggiunge il CTBC Flying Oyster della divisione del Pacifico, poiché hanno perso anche contro Anyone's Legend.

Le prossime due partite saranno una partita a eliminazione diretta tra Bilibili Gaming e Anyone's Legend, con il perdente che torna a casa e il vincitore che avanza per giocare contro il perdente di Gen.G Esports e T1. Il vincitore di quest'ultima partita timbrerà un biglietto diretto per la finale dell'MSI.

Chi pensi vincerà il torneo?