Quattro squadre si sono qualificate, quattro squadre sono state eliminate: ecco le partite decisive per l'EWC Valorant

Oggi è un grande giorno per molte delle Valorant squadre che si sono recate in Arabia Saudita per competere nel Esports World Cup. Dopo l'eliminazione di quattro squadre (come abbiamo riportato ieri, con Titan Esports Club che è la quarta) e quattro qualificate per i playoff, otto squadre sono attualmente in un limbo e ballano su una sporgenza dove potrebbero essere mandate a casa o passare ai playoff.

Stando così le cose, oggi ci sono quattro partite decisive e, per quanto riguarda chi è coinvolto, puoi vederlo di seguito.



Karmine Corp contro Bilibili Gaming



DRX contro le sentinelle



Rex Regum Qeon contro il Team Heretics



EDward Gaming contro Gen.G Esports



Non c'è nulla di extra qui, è una semplice vittoria e dentro, con il perdente che prende il prossimo volo da Riyadh. Entro la fine della giornata, conosceremo il tabellone dei playoff confermato e quali otto squadre saranno alle prese per la maggior parte del montepremi di $ 1,25 milioni.