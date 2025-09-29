Quattro successi Lamborghini Automobilista 2 nel prossimo DLC

HQ

Gli amborghinis sono stati una parte significativa dell'amato simulatore di corse di Reiza Studios Automobilista 2 per diversi anni, ed è ormai chiaro che il prossimo pacchetto DLC da lanciare includerà altre quattro iconiche Lambo. Reiza lo ha annunciato durante il fine settimana e, sebbene in genere non ci sia una data di uscita precisa per questa pila di auto sportive, gli sviluppatori hanno annunciato che ora sarà nel "quarto trimestre".

Automobilista 2 Lamborghini Dream Pack PT2:

• Lamborghini Miura SV

• Lamborghini Diablo SV-R Super Trofeo

• Lamborghini Murcielago R-GT

• Lamborghini Revuelto