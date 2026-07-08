Quattro titoli classici per Game Boy sono stati aggiunti alla libreria di Switch Online Tre di essi furono originariamente rilasciati per il Game Boy originale, uno dei quali era un titolo per Game Boy Advance che coinvolgeva lo stesso Mario.

HQ Cerchi qualcosa di nuovo e leggero da giocare durante la vacanza? Nintendo ha oggi aggiunto tre classici portatili del Game Boy alla sua libreria per Switch Online. Come se non bastasse, hanno anche aggiunto un titolo del Game Boy Advanced, anche se quello richiede di avere l'Expansion Pass. I titoli attualmente disponibili sono:



Fortified Zone (Jaleco, 1991) - Azione / Shooter

(Jaleco, 1991) - Azione / Shooter

La Spada della Speranza II (Kemco, 1992) - RPG

(Kemco, 1992) - RPG

Wario Land: Super Mario Land 3 (Nintendo, 1994) - Platform

(Nintendo, 1994) - Platform

Dr. Mario & Lega Puzzle (Nintendo, 2005) - Puzzle

Dai un'occhiata al breve trailer qui sotto per una rapida panoramica di queste nuove aggiunte. HQ