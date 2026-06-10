Quattro vetture Le Mans aggiunte a Gran Turismo 7

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È il momento di un nuovo lotto di auto ad alte prestazioni in Gran Turismo 7, e questa volta parliamo di alcune macchine davvero spettacolari a un prezzo che pensiamo molti di voi apprezzeranno. Più nello specifico, ci sono quattro hypercar di Le Mans, ovvero:



Ferrari 499P 2023



Peugeot 9X8 2025



Porsche 963 2024



BMW M Hybrid V8



Come se non bastasse, c'è anche una quinta aggiunta: la Safety Car 911 Turbo S. L'aggiornamento non include solo auto, ma anche "cinque nuovi eventi World Circuits, inclusa la leggendaria 24 Ore di Le Mans."

Bene, ma quanto costa questo aggiornamento, ti starai chiedendo? La risposta è... Niente. Tutto è incluso nell'Aggiornamento 1.70, che è ora disponibile. Dai un'occhiata al breve trailer qui sotto per un'anteprima veloce.