Queen's Club: Chi gioca nell'ATP 500 a Londra prima di Wimbledon, in programma oggi
Giocatori testa di serie e calendario dell'HSBC Championships (Queen's Club) ATP 500.
I Queen's Club Championships, uno dei principali eventi di riscaldamento per Wimbledon sull'erba, si sono conclusi domenica scorsa per il singolare femminile, con Donna Vekic che ha battuto Emma Raducanu in finale, e iniziano oggi per la competizione maschile di singolare, con giocatori come Tommy Paul, Francisco Cerúndolo, Alex de Miñaur, Jakub Mensik, Jiri Lehecka e Rafael Jódar.
Otto giocatori hanno ricevuto il seeding per l'ATP 500 e debutteranno lunedì o martedì nel terzo turno di finale, sperando di succedere a Carlos Alcaraz, campione dello scorso anno. Questi sono:
- Alex de Minaur
- Jiří Lehečka
- Jakub Menšík
- Alejandro Davidovich Fokina
- Rafael Jódar
- Arthur Rinderknech
- Francisco Cerúndolo
- Tommy Paul
Programma del Queen's Club per lunedì 15 giugno:
Oggi ci saranno solo quattro partite di singolare maschile, a partire dalle 11:30 BST, alle 12:30 CEST, all'Andy Murray Arena.
- Botic van de Zandschulp vs Harry Wendelken: 11:30 BST, 12:30 CEST
- Tommy Paul vs Zachary Svajda: non prima delle 12:40 BST, 13:40 CEST
- Jack Pinnington Jones vs Denis Shapovalov: non prima delle 13:50 BST, 14:50 CEST
- Giovanni Mpetshi Perricard vs Corentin Moutet: non prima delle 15:00 BST, 16:00 CEST
Altre partite di 32 torni seguiranno martedì 16 giugno, con orari da determinare:
- Jakub Mensik vs Adrian Mannarino
- Alex de Miñaur vs. Gabriel Diallo
- Ugo Humbert vs Marin Cilic
- Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics
- Kamil Majchrazk vs Jiri Lehecka
- Arthur Ferry contro Toby Samuel
- Arthur Rinderknech vs. Hamad Medjedovic
- Ignacio Buse vs Rafael Jódar
- Cameron Norrie vs Alejandro Davidovich Fokina
- Aleksandar Kovacevic vs Francisco Cerúndolo
- Jenson Brooksby vs Martin Damm Jr
- Rinky Hijikata vs Alejandro Tabilo
Seguirai il Queen's Club ATP 500 quest'anno?