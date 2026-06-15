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Queen's Club: Chi gioca nell'ATP 500 a Londra prima di Wimbledon, in programma oggi

Giocatori testa di serie e calendario dell'HSBC Championships (Queen's Club) ATP 500.

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I Queen's Club Championships, uno dei principali eventi di riscaldamento per Wimbledon sull'erba, si sono conclusi domenica scorsa per il singolare femminile, con Donna Vekic che ha battuto Emma Raducanu in finale, e iniziano oggi per la competizione maschile di singolare, con giocatori come Tommy Paul, Francisco Cerúndolo, Alex de Miñaur, Jakub Mensik, Jiri Lehecka e Rafael Jódar.

Otto giocatori hanno ricevuto il seeding per l'ATP 500 e debutteranno lunedì o martedì nel terzo turno di finale, sperando di succedere a Carlos Alcaraz, campione dello scorso anno. Questi sono:


  1. Alex de Minaur

  2. Jiří Lehečka

  3. Jakub Menšík

  4. Alejandro Davidovich Fokina

  5. Rafael Jódar

  6. Arthur Rinderknech

  7. Francisco Cerúndolo

  8. Tommy Paul

Programma del Queen's Club per lunedì 15 giugno:

Oggi ci saranno solo quattro partite di singolare maschile, a partire dalle 11:30 BST, alle 12:30 CEST, all'Andy Murray Arena.


  • Botic van de Zandschulp vs Harry Wendelken: 11:30 BST, 12:30 CEST

  • Tommy Paul vs Zachary Svajda: non prima delle 12:40 BST, 13:40 CEST

  • Jack Pinnington Jones vs Denis Shapovalov: non prima delle 13:50 BST, 14:50 CEST

  • Giovanni Mpetshi Perricard vs Corentin Moutet: non prima delle 15:00 BST, 16:00 CEST

Altre partite di 32 torni seguiranno martedì 16 giugno, con orari da determinare:


  • Jakub Mensik vs Adrian Mannarino

  • Alex de Miñaur vs. Gabriel Diallo

  • Ugo Humbert vs Marin Cilic

  • Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics

  • Kamil Majchrazk vs Jiri Lehecka

  • Arthur Ferry contro Toby Samuel

  • Arthur Rinderknech vs. Hamad Medjedovic

  • Ignacio Buse vs Rafael Jódar

  • Cameron Norrie vs Alejandro Davidovich Fokina

  • Aleksandar Kovacevic vs Francisco Cerúndolo

  • Jenson Brooksby vs Martin Damm Jr

  • Rinky Hijikata vs Alejandro Tabilo

Seguirai il Queen's Club ATP 500 quest'anno?

Queen's Club: Chi gioca nell'ATP 500 a Londra prima di Wimbledon, in programma oggi
William Barton / Shutterstock

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