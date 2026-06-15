Queen's Club: Chi gioca nell'ATP 500 a Londra prima di Wimbledon, in programma oggi

HQ

I Queen's Club Championships, uno dei principali eventi di riscaldamento per Wimbledon sull'erba, si sono conclusi domenica scorsa per il singolare femminile, con Donna Vekic che ha battuto Emma Raducanu in finale, e iniziano oggi per la competizione maschile di singolare, con giocatori come Tommy Paul, Francisco Cerúndolo, Alex de Miñaur, Jakub Mensik, Jiri Lehecka e Rafael Jódar.

Otto giocatori hanno ricevuto il seeding per l'ATP 500 e debutteranno lunedì o martedì nel terzo turno di finale, sperando di succedere a Carlos Alcaraz, campione dello scorso anno. Questi sono:



Alex de Minaur

Jiří Lehečka

Jakub Menšík

Alejandro Davidovich Fokina

Rafael Jódar

Arthur Rinderknech

Francisco Cerúndolo

Tommy Paul



Programma del Queen's Club per lunedì 15 giugno:

Oggi ci saranno solo quattro partite di singolare maschile, a partire dalle 11:30 BST, alle 12:30 CEST, all'Andy Murray Arena.



Botic van de Zandschulp vs Harry Wendelken: 11:30 BST, 12:30 CEST



Tommy Paul vs Zachary Svajda: non prima delle 12:40 BST, 13:40 CEST



Jack Pinnington Jones vs Denis Shapovalov: non prima delle 13:50 BST, 14:50 CEST



Giovanni Mpetshi Perricard vs Corentin Moutet: non prima delle 15:00 BST, 16:00 CEST



Altre partite di 32 torni seguiranno martedì 16 giugno, con orari da determinare:



Jakub Mensik vs Adrian Mannarino



Alex de Miñaur vs. Gabriel Diallo



Ugo Humbert vs Marin Cilic



Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics



Kamil Majchrazk vs Jiri Lehecka



Arthur Ferry contro Toby Samuel



Arthur Rinderknech vs. Hamad Medjedovic



Ignacio Buse vs Rafael Jódar



Cameron Norrie vs Alejandro Davidovich Fokina



Aleksandar Kovacevic vs Francisco Cerúndolo



Jenson Brooksby vs Martin Damm Jr



Rinky Hijikata vs Alejandro Tabilo



Seguirai il Queen's Club ATP 500 quest'anno?