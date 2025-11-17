Questa è la lista completa delle auto per Project Motor Racing
Il prossimo racingsimulator Shure contiene davvero un sacco di macchine da corsa retrò, e questo ci piace molto
Ora manca solo una settimana al rilascio di Project Motor Racing dagli sviluppatori di Straight 4 Studios (guidati dal capo di Project Cars, Ian Bell) e, in vista di ciò, hanno già pubblicato l'elenco completo di tutte le auto che saranno incluse nel gioco. Qui a Gamereactor, stiamo giocando a Project Motor Racing al massimo e godendoci tutte le auto retrò incluse. Ci sono 65 auto incluse nel gioco di uscita e puoi vedere l'elenco completo qui sotto.
Gruppo C
• Porsche 962C
• Mazda 787B 1991
• Mercedes-Benz Sauber C9 1989
• Jaguar XJR-9 1990
• Nissan R89C 1989
GT1
• Porsche 911 GT1-98
• Panoz Esperante GTR-1
• Mercedes-Benz CLK GTR
• Lotus Elise GT1
• Nissan R390 GT1
GT
• Aston Martin DBR9
• Chevrolet Corvette C5-R
• Lamborghini Murciélago R-GT
• Tempesta Lister
• Saleen S7-R
Coppa 992
• Porsche 911 GT3 Cup (992)
Coppa 964
• Porsche Carrera Cup 964
GT3
• Audi R8 LMS GT3 Evo 2
• Ford Mustang GT3
• Lamborghini Huracán GT3 EVO2
• Aston Martin Vantage GT3 (2022)
• Aston Martin Vantage GT3 Evo
• Porsche 911 GT3 R (992.1)
• Acura NSX GT3 Evo 22
• Chevrolet Corvette Z06 GT3. R
• Mercedes-AMG GT3
GT4
• Aston Martin Vantage GT4
• Audi R8 GT4
• Ford Mustang GT4
• Mercedes-AMG GT4
• Nissan Z GT4
• Toyota GR Supra GT4 Evo
Classe N-GT
• Gillet Vertigo
• Morgan Aero8 GT(N)
• Mosler MT900R
• Porsche 911 996 GT3 RSR
• TVR T400R
• Marcos Mantara LM600
• BMW M3 GTR
LMDh/LMH
• Lamborghini SC63
• Aston Martin Valkyrie Hypercar
• Porsche 963
• Toyota GR010 Ibrida
• Acura ARX-06
• Cadillac V-Series.R
• BMW M Hybrid V8
LMP
• Audi R8 LM900 2002
• BMW V12 LMR 1999
• Cadillac Northstar LMP-02 2002
• Panoz LMP-1 Roadster-S 1999
Auto sportiva 70
• Lola T70 Mk3B GT
• Porsche 917K
IMSA GTO
• Roush Mercury Cougar XR-7 1989
• Chevrolet Camaro Z28 IMSA GTO 1989
• Audi 90 quattro IMSA GTO 1989
• Mazda RX-7 1989
• Nissan 300 ZX Turbo GTO 1989
GTE
• Aston Martin Vantage GTE 2020
• BMW M8 GTE
• Chevrolet Corvette C7. R 2017
• Chevrolet Corvette C8. R 2020
• Dodge SRT Viper GTS-R
• Ford GT LM GTE 2020
• Porsche 911 RSR GTE 2020
Trofeo MX-5
• Mazda MX-5 (ND) vettura da corsa/cup