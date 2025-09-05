Questa è la Mercedes-AMG GT2 Edition W16

HQ

La versione da corsa Mercedes (destinata alla pista) della AMG GTR si chiama GT2 ed è stata disponibile per coloro che hanno un portafoglio grasso e un acuto desiderio di track day negli ultimi tre anni, e ora è disponibile in una versione speciale con radici in Formula 1, chiamata W16.

In questa versione, il V8 biturbo da quattro litri è stato migliorato fino a ben 818 cavalli (738 Nm di coppia) e c'è una funzione DRS nell'ala posteriore che aggiunge 98 CV in più. 916 cavalli sulle ruote posteriori, in altre parole, in una vettura che era già la seconda più veloce dell'intera classe (dopo la Porsche GT2 RS Mantey).

La stella della Mercedes F1 di Petronas AMG Kimi Antonelli ha messo la sua firma sulle portiere interne e il colore è ovviamente un omaggio alla vecchia Freccia d'Argento guidata da Lewis Hamilton. Il prezzo quindi? $ 700.000, comprese le tasse e le spese di spedizione, a casa alla porta.