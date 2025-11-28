Questa è la nuova arma della Russia: uno squadrone di piccioni spia con impianti cerebrali e telecamere L'azienda tecnologica ha già sperimentato con cervelli di mucca.

HQ La Russia ha presentato un nuovo programma di sorveglianza che utilizza piccioni vivi dotati di impianti neurali ed elettronica in miniatura, presentando quella che definisce un'alternativa di nuova generazione ai droni tradizionali. Il progetto, sviluppato dalla società di neurotecnologie con sede a Mosca Neiry, dota gli uccelli di elettrodi inseriti nel cervello e piccoli zaini alimentati a energia solare contenenti sistemi di navigazione, ricevitori e unità GPS. Secondo l'azienda, gli operatori possono guidare a distanza i piccioni inviando segnali direttamente ai loro impianti neurali, permettendo agli uccelli di cambiare rotta come se rispondessero ai propri istinti. Il sistema non richiede alcuna formazione comportamentale, sollevando preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza sul potenziale di sorveglianza segreta in città o zone di conflitto. Neiry, azienda neurotecnologica con sede a Mosca Neiry afferma che i piccioni modificati possono volare per lunghe distanze e potrebbero eventualmente essere sostituiti o completati da uccelli più grandi come corvi, gabbiani o addirittura albatrosi per operazioni marittime. L'azienda non ha rivelato quanti uccelli siano stati utilizzati o persi durante i test, ma continua a presentare il programma come uno strumento per monitorare siti sensibili. La tecnologia arriva mentre la Russia amplia il suo portafoglio di metodi di ricognizione non convenzionali, inclusa la pratica di lunga data di utilizzare delfini da combattimento per pattugliamenti marittimi, neutralizzare sabotatori subacquei, schierare mine limpet o condurre missioni di ricognizione. Neiry, che si definisce un'azienda tecnologica che "sviluppa prodotti basati su neurotecnologie per ogni aspetto della vita", ha già sperimentato con cervelli di mucca nel tentativo di aumentare la produzione di latte (come si può vedere nel post qui sotto). Ora, sembra che l'attenzione si sia spostata sui piccioni.