Questa è la nuova Aston Martin DB12 S

L'Aston Martin DB12 è già un'auto sportiva estremamente potente nella sua versione base, ovviamente, ma questo non è abbastanza secondo il produttore britannico di auto sportive sponsorizzato da Bond, che ora sta lanciando una versione peggiore che, secondo la buona vecchia tradizione, chiamano S, pura e semplice. La DB12 S ha 690 cavalli invece di 671 come nella versione standard, e questo tramite il V8 da quattro litri di Aston. Anche il telaio è più rigido, gli ammortizzatori migliori e i freni più affilati (sono in ceramica, ovviamente, e hanno preso in prestito la tecnologia dall'hypercar Valkyrie).

"DB12 S è costruita per coloro che dettano il ritmo. Che plasmano il mondo. Che guardano avanti, non indietro. L'inconfondibile badge "S", un segnale di prestazioni ineguagliabili, progettato per essere all'avanguardia. Sprigiona 700 CV e 800 Nm di coppia. Padroneggiando lo 0-60 mph in soli 3,4 secondi. Con un esterno scolpito in modo aggressivo e tecnologie di leggerezza che dichiarano con enfasi il suo scopo sportivo. Prestazioni ai vertici della categoria con un margine dinamico intensificato. Una Super Tourer per chi fa proprie tutte le strade.

La DB12 S è il modello non ibrido con motore V8 a motore anteriore più potente della sua categoria. Dotato di un cambio automatico a 8 marce ricalibrato con cambi rapidi di 120 millisecondi, che garantisce una risposta immediata. La maneggevolezza è affinata grazie a un software degli ammortizzatori migliorato, al differenziale elettronico ottimizzato (E-Diff) e a una barra antirollio più spessa, che offre un'agilità eccezionale. I freni carboceramici standard migliorano sia la potenza di arresto che riducono significativamente le masse non sospese. Il suo carattere assertivo è ulteriormente amplificato da un nuovo suono di scarico muscoloso. Questa è una macchina affinata per la precisione assoluta, con un'attitudine indomabile".